كاميرات المراقبة تكشف تفاصيل محاولة التنقيب عن الآثار بمستوصف دشنا

قنا - عبدالرحمن القرشي:

أمرت جهات التحقيق بتفريغ كاميرات المراقبة المنتشرة حول المستوصف الصحي بمركز دشنا، التابع للجيران، نظرًا لعدم وجود كاميرات داخل المستوصف، الذي شهد واقعة محاولة تنقيب عن الآثار من قبل بعض الموظفين العاملين به.

واستجوبت جهات التحقيق مدير المستوصف، الذي صرح قائلًا: "أغادر المستوصف يوميًا الساعة 2 ظهرًا، وليس لدي علم بما يجري ليلاً. منذ توليتي إدارة المستوصف، أبلغت أن الحجرة المغلقة كانت في عهدة موظف أحيل للتعاقد، ولم تُفتح أمامي من قبل، لأنها ليست غرفة حيوية بل غرفة ملحقة بالسور".

وكشف مصدر بمديرية الصحة والسكان بمحافظة قنا لـ"مصراوي" عن تفاصيل لجنة التفتيش التي تمكنت من ضبط محاولة التنقيب، مؤكدًا أن الواقعة أثارت صدمة الأهالي.

وأوضح المصدر أن لجنة التفتيش المكونة من ثلاثة أعضاء برئاسة صيدلي كانت في زيارة دورية للمستوصف لمتابعة الحضور والانصراف وأداء الوحدة الطبية، بالإضافة إلى التأكد من سلامة المبنى إنشائيًا.

لفت انتباه رئيس اللجنة وخلال الفحص، وجود حجرة مغلقة بقفل حديدي، وتم الاتصال بمدير المستوصف المتغيب، والذي أوضح أن الموظف المسؤول عن الغرفة هو الوحيد الذي يحتفظ بالمفتاح.

وأضاف المصدر أن الموظف أغلق هاتفه فور علمه بوصول لجنة التفتيش، ما أثار الشكوك بشكل أكبر.

وبعد مرور أكثر من ساعتين دون حضور الموظف أو توفير نسخة بديلة من المفتاح، قرر رئيس اللجنة تشكيل لجنة داخلية لكسر القفل، ليتبين عند فتح الغرفة وجود "مرتبة حمراء" تخفي أسفلها حفرة مغطاة بعروق خشبية.

