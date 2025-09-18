إعلان

بعد أزمة التلاعب برغباتها.. قبول عائشة أحمد بالطب يعيد البسمة لأسرتها

06:59 م الخميس 18 سبتمبر 2025

الطالبة عائشة أحمد ووالدها

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

عادت الابتسامة من جديد إلى أسرة الطالبة عائشة أحمد بعد إعلان قبولها بكلية الطب، لتُطوى بذلك واحدة من أبرز القضايا التي أثارت جدلًا واسعًا في الشارع المصري مؤخرًا، عقب تعرض رغباتها الجامعية للتلاعب من قبل إحدى زميلاتها، في واقعة كادت تحرمها من تحقيق حلمها.

وقال والد الطالبة، الدكتور أحمد الأحمدي، إن قبول ابنته في كلية الطب هو "فضل من الله ودعوات الملايين"، موجّهًا الشكر لكل من ساند القضية منذ بدايتها، وعلى رأسهم وزارة التعليم العالي ووسائل الإعلام التي تبنّت الأزمة حتى عودة الحق لابنته.

وأضاف والد الطالبة: "عائشة تعبت كثيرًا لكنها متفوقة، وربنا كرمها، ولن أنسى وقفة الداعمين لنا."

تعود القصة إلى حين استغلت إحدى الطالبات بيانات عائشة وقامت بتغيير ترتيب رغباتها على موقع التنسيق الجامعي، وهو ما كان يهدد حلمها في الالتحاق بكلية الطب. وبمجرد اكتشاف الواقعة، تقدم والدها ببلاغ رسمي، لتتدخل وزارة التعليم العالي وتعيد ترتيب الرغبات طبقًا للمستندات الرسمية المقدمة من الأسرة.

وعقب إعلان قبولها بالكلية، نظمت الأسرة احتفالًا خاصًا حضره عدد من الأقارب والأصدقاء، في أجواء مفعمة بالسعادة والفخر بعودة الحق لابنتهم.

اقرأ أيضًا:

عائشة طالبة التنسيق: ما كنتش متخيلة الضربة تجيلي من صاحبة عمري

بعد اعتراف والدة زميلتها.. والد طالبة التنسيق يتنازل عن المحضر: عايزين ولادنا أسوياء

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الطالبة عائشة أحمد كلية الطب عائشة طالبة التنسيق وزارة التعليم العالي القليوبية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

"اتباعت واتصهرت" .. الداخلية تكشف سر سرقة الأسورة الذهبية من المتحف المصري
لا تهجير وإثبات ملكية.. تفاصيل مقترح توني بلير المدعوم من أمريكا لإنهاء حرب غزة
تل أبيب تحذر الإسرائيليين من السفر لمصر والأردن وتركيا: خطر على حياتكم
أسعار الذهب تخالف التوقعات بعد قرار الفيدرالي الأمريكي .. خبراء يفسرون