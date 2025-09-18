بعد أزمة التلاعب برغباتها.. قبول عائشة أحمد بالطب يعيد البسمة لأسرتها

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

عادت الابتسامة من جديد إلى أسرة الطالبة عائشة أحمد بعد إعلان قبولها بكلية الطب، لتُطوى بذلك واحدة من أبرز القضايا التي أثارت جدلًا واسعًا في الشارع المصري مؤخرًا، عقب تعرض رغباتها الجامعية للتلاعب من قبل إحدى زميلاتها، في واقعة كادت تحرمها من تحقيق حلمها.

وقال والد الطالبة، الدكتور أحمد الأحمدي، إن قبول ابنته في كلية الطب هو "فضل من الله ودعوات الملايين"، موجّهًا الشكر لكل من ساند القضية منذ بدايتها، وعلى رأسهم وزارة التعليم العالي ووسائل الإعلام التي تبنّت الأزمة حتى عودة الحق لابنته.

وأضاف والد الطالبة: "عائشة تعبت كثيرًا لكنها متفوقة، وربنا كرمها، ولن أنسى وقفة الداعمين لنا."

تعود القصة إلى حين استغلت إحدى الطالبات بيانات عائشة وقامت بتغيير ترتيب رغباتها على موقع التنسيق الجامعي، وهو ما كان يهدد حلمها في الالتحاق بكلية الطب. وبمجرد اكتشاف الواقعة، تقدم والدها ببلاغ رسمي، لتتدخل وزارة التعليم العالي وتعيد ترتيب الرغبات طبقًا للمستندات الرسمية المقدمة من الأسرة.

وعقب إعلان قبولها بالكلية، نظمت الأسرة احتفالًا خاصًا حضره عدد من الأقارب والأصدقاء، في أجواء مفعمة بالسعادة والفخر بعودة الحق لابنتهم.

