القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

اعترفَت والدة الطالبة المتسببة في تعديل رغبات زميلتها عائشة عبر موقع التنسيق الإلكتروني بالواقعة، فيما أعلن والد الأخيرة تنازله عن المحضر المقدم ضدها.

وأوضح أحمد محمدي، والد عائشة، أن الأم أبلغت أسرته بما حدث فورًا دون محاولة للتستر، مما ساعد في كشف المشكلة والتعامل معها سريعًا. وأكد أنه قرر التنازل عن البلاغ احترامًا لسن الطالبة البالغة 16 عامًا، مشددًا على أن هدفه الأساسي كان استعادة حق ابنته دون الإضرار بزميلتها.

وأضاف: "إحنا دخلنا ولادنا المدارس عشان يطلعوا أسوياء وأخلاقهم كويسة.. وزي ما رفعت الضرر عن بنتي، هروح كمان أرفع عن زميلتها الضرر وأتنازل عن المحضر.. وربنا يهديها لسه صغيرة عندها 16 سنة".

وأشار محمدي إلى أن ابنته تعرضت لصدمة قوية وصلت إلى فقدان الوعي عند علمها بما جرى، مؤكدًا أنه تنازل أيضًا عن أي أذى نفسي أو ضغوط تعرضت لها أسرته جراء الواقعة.

