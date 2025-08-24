إعلان

عائشة طالبة التنسيق: ما كنتش متخيلة الضربة تجيلي من صاحبة عمري

06:49 م الأحد 24 أغسطس 2025

الطالبة عائشة ووالدها

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

بعد أيام من التوتر والقلق، استعادت الطالبة عائشة أحمد محمدي، من طلاب مدرسة المتفوقين بالعبور (STEM)، ابتسامتها أخيرًا، بعدما أنقذتها وزارة التعليم العالي، بالسماح لها بتصحيح رغباتها بموقع التنسيق الإلكتروني، بعد تلاعب زميلة برغباتها في واقعة وصفتها الطالبة بـ "طعنة من أقرب الناس".

في حديثها لـ"مصراوي"، قالت عائشة: "ما كنتش متخيلة الضربة تجيلي من صاحبة عمري، كنت بقضي معها معظم وقتي، وفجأة لقيتها هي اللي حاولت تضيع مستقبلي".

وأوضحت الطالبة أنها رفضت تحويل الأمر إلى بلاغ رسمي، مضيفة: "مش عايزة حاجة غير إنها تعتذر، نفسي أفهم ليه عملت كده".

وأشادت عائشة بسرعة استجابة مسؤولي وزارة التعليم العالي، الذين حلوا الأزمة في أقل من 48 ساعة، ما أعاد إليها الأمل، لكنها اختتمت حديثها قائلة: "ما حدث قلب حياتي، لكن الأهم أن حقي رجع، وما زلت أنتظر إجابة سؤال واحد: لماذا؟".

اقرأ أيضًا:

زميلتها بدلت رغباتها في التنسيق.. والد عائشة يروي ما حدث: هتنازل عن البلاغ

والد الطالبة عائشة: "التعليم العالي" استجابت وأنقذت مستقبل ابنتي بعد واقعة التلاعب

طالبة STEM تفقد حلم الطب بعد تلاعب زميلتها في موقع التنسيق

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

طالبة العبور الطالبة عائشة كلية الطب طالبة stem تعديل رغبات طالبة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

مرض نادر وقاتل ينتشر في غزة بسبب المياه.. والأطفال أكثر ضحاياه
بعد حادث أبو تلات.. تحذير جديد لرواد الإسكندرية: ممنوع نزول البحر في هذه الشواطئ- صور
"إتش سي" تتوقع أن يخفض المركزي أسعار الفائدة 2% في اجتماع الخميس