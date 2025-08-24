عائشة طالبة التنسيق: ما كنتش متخيلة الضربة تجيلي من صاحبة عمري

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

بعد أيام من التوتر والقلق، استعادت الطالبة عائشة أحمد محمدي، من طلاب مدرسة المتفوقين بالعبور (STEM)، ابتسامتها أخيرًا، بعدما أنقذتها وزارة التعليم العالي، بالسماح لها بتصحيح رغباتها بموقع التنسيق الإلكتروني، بعد تلاعب زميلة برغباتها في واقعة وصفتها الطالبة بـ "طعنة من أقرب الناس".

في حديثها لـ"مصراوي"، قالت عائشة: "ما كنتش متخيلة الضربة تجيلي من صاحبة عمري، كنت بقضي معها معظم وقتي، وفجأة لقيتها هي اللي حاولت تضيع مستقبلي".

وأوضحت الطالبة أنها رفضت تحويل الأمر إلى بلاغ رسمي، مضيفة: "مش عايزة حاجة غير إنها تعتذر، نفسي أفهم ليه عملت كده".

وأشادت عائشة بسرعة استجابة مسؤولي وزارة التعليم العالي، الذين حلوا الأزمة في أقل من 48 ساعة، ما أعاد إليها الأمل، لكنها اختتمت حديثها قائلة: "ما حدث قلب حياتي، لكن الأهم أن حقي رجع، وما زلت أنتظر إجابة سؤال واحد: لماذا؟".

