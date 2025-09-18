‬ضبط أطراف واقعة "خبز الجاز".. والجاني يمثل الجريمة في الشرقية (صور)

120 عامًا من الفخامة.. "ونتر بالاس" يستقبل ملك إسبانيا وقرينته بالأقصر

الشرقية - ياسمين عزت:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة الزقازيق بمديرية أمن الشرقية من ضبط أطراف واقعة "خبز الجاز" التي شهدتها قرية طحلة بردين، وتشمل: سائق التروسيكل وزوجته، ومالك المخبز ونجله. كما جرى التحفظ على عدد من أرغفة الخبز واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكانت قرية طحلة بردين التابعة لمركز الزقازيق قد شهدت واقعة أثارت غضب الأهالي، بعدما جرى تداول مقطع فيديو يُوثق قيام مالك مخبز يُدعى (حمدي. م. ال) بسكب مادة الجاز على عدد من أرغفة الخبز داخل مركبة تروسيكل تخص المدعو "عبدالعال"، اعتراضًا على قيام الأخير بتوصيل خبز بلدي مدعّم من مخابز بديلة لمواطني القرية.

وقال عبد الفتاح عيسى، أحد الأهالي وشاهد عيان على الواقعة، إنهم فوجئوا بمالك المخبز ونجله يسكبان مادة الجاز على الخبز عقب مشادة كلامية مع سائق التروسيكل، ما أثار غضب الأهالي، خاصة وأن المخبز محل الواقعة مخالف ويتعرض للغلق من قِبل التموين بسبب عدم مطابقة الخبز للمواصفات.

وأضاف "عبد الفتاح" أن الأهالي اعتادوا شراء الخبز من مخابز بديلة، وهو ما دفع مالك المخبز إلى اعتراض التوزيع، محذرًا السائق من الاستمرار في توصيل الخبز، قبل أن يُقدِم على فعلته. وقد تم توثيق الواقعة بكاميرات المراقبة وتداولها على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعلنت مديرية أمن الشرقية أنه جرى ضبط أطراف الواقعة، حيث مثّل مالك المخبز ونجله الجريمة أمام رجال الشرطة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدًا لعرضهم على جهات التحقيق.

اقرأ أيضًا:

من سكب الجاز على عيش الناس في طحلة بردين بالشرقية