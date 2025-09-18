بالصور- العثور على ميناء أثري تحت مياه البحر المتوسط في الإسكندرية

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

أعرب فيرون فاسيلياديس رئيس مجموعة V العالمية المالكة لشركة Antipollution اليونانية عن تقديره للجهود المبذولة من قبل هيئة قناة السويس لإنجاح الشراكة والوصول لصيغة تشغيلية تحقق البعد الاستراتيجي لتقديم خدمات مستدامة تراعي البعد البيئي وتحقق المصالح المشتركة للمساهمين ومقاولي الأشغال وكافة الأطراف المعنية.

وأضاف رئيس مجموعة V العالمية المالكة لشركة Antipollution اليونانية أن شركة آنتيبوليوشن إيجيبت نجحت في تحقيق نتائج أعمال جيدة منذ إطلاق الخدمة بشكل رسمي في شهر مايو الماضي بتقديم الخدمة لعدد 2516 سفينة وجمع 6600 متر مكعب من المخلفات بطريقة آمنة ومستدامة.

وأوضح أن الشركة التزمت بتنفيذ بنود التعاقد بالتعاون مع مقاولي الأشغال البحرية والاعتماد على العمالة المصرية بنسبة تجاوزت 90%، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الشركة تستهدف توفير 500 فرص عمل مباشرة وغير مباشرة بانتهاء المرحلة الثانية لخطة العمل ببناء مصنع إعادة تدوير المخلفات.

من جانبه، قدم رجل الأعمال المصري اليوناني إيريك آدم الشكر إلى الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة على دعمه اللامحدود لتوفير كافة التسهيلات اللازمة ومتابعته الدورية لمستجدات العمل بشركة آنتيبوليوشن إيچبت، مؤكدا أن الشركة تولي اهتماما كبيرا بتنفيذ التوسعات المستهدفة وتعزيز قدراتها المادية والبشرية خلال الفترة القادمة.