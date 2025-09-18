إعلان

آنتيبوليوشن إيچبت تجمع 6600 متر مكعب مخلفات من السفن

03:01 م الخميس 18 سبتمبر 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    جانب من اللقاء (1)
  • عرض 8 صورة
    جانب من اللقاء (3)
  • عرض 8 صورة
    جانب من اللقاء (5)
  • عرض 8 صورة
    جانب من اللقاء (7)
  • عرض 8 صورة
    جانب من اللقاء (8)
  • عرض 8 صورة
    جانب من اللقاء (4)
  • عرض 8 صورة
    جانب من اللقاء (2)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

أعرب فيرون فاسيلياديس رئيس مجموعة V العالمية المالكة لشركة Antipollution اليونانية عن تقديره للجهود المبذولة من قبل هيئة قناة السويس لإنجاح الشراكة والوصول لصيغة تشغيلية تحقق البعد الاستراتيجي لتقديم خدمات مستدامة تراعي البعد البيئي وتحقق المصالح المشتركة للمساهمين ومقاولي الأشغال وكافة الأطراف المعنية.

وأضاف رئيس مجموعة V العالمية المالكة لشركة Antipollution اليونانية أن شركة آنتيبوليوشن إيجيبت نجحت في تحقيق نتائج أعمال جيدة منذ إطلاق الخدمة بشكل رسمي في شهر مايو الماضي بتقديم الخدمة لعدد 2516 سفينة وجمع 6600 متر مكعب من المخلفات بطريقة آمنة ومستدامة.

وأوضح أن الشركة التزمت بتنفيذ بنود التعاقد بالتعاون مع مقاولي الأشغال البحرية والاعتماد على العمالة المصرية بنسبة تجاوزت 90%، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الشركة تستهدف توفير 500 فرص عمل مباشرة وغير مباشرة بانتهاء المرحلة الثانية لخطة العمل ببناء مصنع إعادة تدوير المخلفات.

من جانبه، قدم رجل الأعمال المصري اليوناني إيريك آدم الشكر إلى الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة على دعمه اللامحدود لتوفير كافة التسهيلات اللازمة ومتابعته الدورية لمستجدات العمل بشركة آنتيبوليوشن إيچبت، مؤكدا أن الشركة تولي اهتماما كبيرا بتنفيذ التوسعات المستهدفة وتعزيز قدراتها المادية والبشرية خلال الفترة القادمة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الإسماعيلية مخلفات السفن آنتيبوليوشن
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

"اتباعت واتصهرت" .. الداخلية تكشف سر سرقة الأسورة الذهبية من المتحف المصري
لا تهجير وإثبات ملكية.. تفاصيل مقترح توني بلير المدعوم من أمريكا لإنهاء حرب غزة
تل أبيب تحذر الإسرائيليين من السفر لمصر والأردن وتركيا: خطر على حياتكم
أسعار الذهب تخالف التوقعات بعد قرار الفيدرالي الأمريكي .. خبراء يفسرون