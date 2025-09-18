قنا- عبدالرحمن القرشي:

أكد الدكتور أحمد صادق، وكيل وزارة الصحة بقنا، في أول تعليق له على واقعة ضبط موظفين بتهمة التنقيب عن الآثار داخل مستوصف دشنا الطبي بمكتب صحة دشنا، أن الواقعة قيد التحقيق لدى جهات إنفاذ القانون.

وأكد وكيل وزارة الصحة بقنا، أن المديرية تتعاون بشكل كامل مع الجهات المختصة لكشف ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي وقت سابق، كشفت لجنة مشكلة من أعضاء الحوكمة والمراجعة الداخلية التابعة لمديرية الصحة بقنا، تفاصيل اكتشاف حفر داخل المستوصف الصحي بمكتب صحة دشنا، بمحافظة قنا.

وقال مصدر بصحة قنا، إن اللجنة المشكلة من مديرية الصحية هم الدكتور أحمد الشيخ وأحمد غزالي وطلعت عبده، وأثناء المرور على مكتب صحة دشنا وجدوا غرفة مغلقة فجرى تشكيل لجنة لفتح الغرفة وبعد فتحها فوجئوا بالحفرة ووجود سرداب أسفل الغرف فأبلغوا مركز الشرطة مباشرة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

