أسيوط ـ محمود عجمي:

شهد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، انطلاق فعاليات مبادرة "إيد واحدة"، التي نظمها مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالمحافظة في مدرسة هدى شعراوي الإعدادية للبنات بحي غرب مدينة أسيوط، بمشاركة مسؤولي التعليم العام والخاص.

وتأتي المبادرة في إطار دعم رؤية الدولة لتطوير التعليم وتوفير بيئة مدرسية آمنة وجاذبة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وضمن مستهدفات استراتيجية مصر 2030.

حضر الفعاليات عدد من القيادات التنفيذية والتعليمية، من بينهم محمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، والمهندس مجدي سليم رئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين، والمهندس مصطفى عبد الفتاح مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية، وإيهاب عبد الحميد رئيس مجلس أمناء إدارة أسيوط التعليمية، إلى جانب وكلاء الوزارات ورؤساء الأحياء ومديري الإدارات التعليمية.

وفي كلمته خلال الفعالية، أعرب المحافظ عن سعادته بالمشاركة في المبادرة، مؤكدًا أنها تجسد نموذجًا عمليًا لتكامل الجهود بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المحلي في دعم العملية التعليمية. وأضاف أن التعليم يمثل حجر الزاوية في بناء الإنسان المصري، ومفتاحًا رئيسيًا لتحقيق التنمية الشاملة، مشيدًا بروح التعاون والتكاتف التي ظهرت في المبادرة، والتي تعكس وعيًا مجتمعيًا بأهمية تطوير المدارس لتواكب متطلبات العصر.

وأوضح المحافظ أن المبادرة تستهدف تطوير وتجهيز الفصول الدراسية والمعامل والمكتبات وقاعات الأنشطة بالمدارس الإعدادية والثانوية، إلى جانب تحسين الملاعب والمساحات الخضراء داخل المدارس، بما يخلق بيئة تعليمية محفزة على التعلم والإبداع، كما أكد أن المحافظة تقدم الدعم اللوجستي والفني الكامل لإنجاح المبادرة، مشددًا على أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الوطن، وأن المبادرة تمهد الطريق أمام المزيد من الشراكات المجتمعية لتخفيف الأعباء عن الدولة وتحقيق العدالة التعليمية بين طلاب المدن والقرى.

من جانبه، رحب وكيل وزارة التربية والتعليم بالحضور، مثمنًا جهود مجلس الأمناء والآباء والمعلمين في إطلاق المبادرة، ودور المحافظ في دعمها ورعايتها. وأشار إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة الدولة لتطوير التعليم وربطه بسوق العمل، مؤكدًا أن التعليم لم يعد يقتصر على التلقين، بل أصبح صناعة للمستقبل.