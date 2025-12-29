الحكومة السعودية تستحوذ على 86% من مجموعة بن الادن

وكالات:

أعلنت مجموعة بن لادن العالمية القابضة استحواذ وزارة المالية السعودية على 86% من أجمالي رأس مالها مقابل تسوية جزءا من الديون المستحقة على المجموعة للوزارة، في بيان لها اليوم وفق من نشرته بعض المواقع الإقليمية.

وأشارت المجموعة إلى أن القرار أُقر بالإجماع خلال الجمعية العمومية غير العادية التي عقدت الأحد، موضحة أن الديون المستحقة للوزارة تم تحويلها إلى أسهم، ما يرفع حصة وزارة المالية إلى 86.38% من 36% حالياً.



وأشارت الشركة إلى أن هيكلة الملكية الجديدة ستسهم في تحسين مركزها المالي، وتدعم خطط النمو والتوسع، ضمن برنامج تحول يشمل إعادة هيكلة العمليات، وتعزيز الحوكمة، وتعظيم قيمة المحفظة الاستثمارية.