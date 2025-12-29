إعلان

حذفت صورها القديمة.. الفنانة ملك حسن ترتدي الحجاب

كتب : منال الجيوشي

03:40 م 29/12/2025
    الفنانة ملك حسن (2)
    الفنانة ملك حسن ترتدي الحجاب (2)
    الفنانة ملك حسن ترتدي الحجاب (3)
    الفنانة ملك حسن (1)

قامت الفنانة الشابة ملك حسن، بحذف كل صورها القديمة، ونشرت صور جديدة لها ظهرت فيها مرتدية الحجاب.

وحرص جمهورها ومتابعيها على تهنئتها بارتداء الحجاب، وجاءت التعليقات على النحو التالي: "ألف مبروك خبر جميل"، "بجد شكلك زي القمر"، "ربنا يثبتك"، "فخورة بيكي".

الفنانة ملك حسن شاركت في عدد من الأعمال منها "أريد رجلا"، "زي الشمس"، "منتهي الصلاحية"، "دنيا جديدة".

وكانت آخر أعمالها الفنية مسلسل "حسبة عمري" الذي عرض في رمضان الماضي، وشارك في بطولته: روجينا، عمرو عبدالجليل، محمد رضوان.

ملك حسن مسلسل حسبة عمري

