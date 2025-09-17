بـ 28 مليون جنيه.. محافظ الشرقية يفتتح 3 مدارس جديدة في بلبيس (صور)

استعدادًا للدراسة.. محافظ سوهاج يتفقد المدارس ويوجه بتكليفات عاجلة (صور)

الشرقية - ياسمين عزت:

افتتح المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، اليوم الأربعاء، 3 مدارس جديدة بمركز بلبيس، بتكلفة إجمالية تتجاوز 28 مليون جنيه، وذلك في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي.

شملت الافتتاحات مدرسة خالد بن الوليد الابتدائية بتكلفة 22.7 مليون جنيه، ومدرسة الحاج زغلول أبو شيحة للتعليم الأساسي بتكلفة 3.25 مليون جنيه، بالإضافة إلى مدرسة علوان إسماعيل شحاتة الابتدائية بتكلفة 2.25 مليون جنيه.

وأشاد المحافظ بجهود هيئة الأبنية التعليمية في إنشاء وتطوير المدارس لتقليل الكثافة الطلابية، مؤكدًا اهتمام الدولة بتوفير تعليم متميز لأبناء المحافظة.

وعلى هامش الجولة، التقى المحافظ بعدد من الأهالي واستمع لمطالبهم، موجهًا بدراستها والعمل على حلها في إطار اللوائح والقوانين المتاحة.