الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

استقبلت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وفدًا رفيع المستوى من مؤسسة الموانئ الكويتية، في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين في مجال النقل البحري والموانئ، وذلك في إطار العلاقات الأخوية التي تجمع مصر والكويت.

وخلال الزيارة، أعرب أعضاء الوفد الكويتي عن تقديرهم للتطورات المتسارعة التي يشهدها قطاع النقل البحري المصري، مشيدين بما لمسوه من إنجازات فنية وتشغيلية واستثمارية في ميناء الإسكندرية، الذي يُعد من أبرز الموانئ المحورية على البحر المتوسط.

وتضمن برنامج الزيارة لقاءً مع اللواء بحري إيهاب صلاح، رئيس مجلس إدارة الهيئة، حيث تم بحث آليات التعاون المشترك بما يواكب المتغيرات العالمية ويخدم المصالح الاقتصادية للبلدين. كما تفقد الوفد مركز العمليات وإدارة الأزمات، واطلع على منظومة المراقبة المتطورة التي تتيح متابعة دقيقة لكافة الأنشطة داخل الميناء.

وشملت الجولة زيارة متحف الميناء التاريخي، والأرصفة، ومتابعة عمليات الشحن والتفريغ، بالإضافة إلى محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض، التي تمثل إضافة نوعية للبنية التحتية والخدمات اللوجستية بالميناء.

وفي ختام الزيارة، أكد الجانبان حرصهما على مواصلة التنسيق وتوسيع مجالات التعاون في قطاع النقل البحري، فيما توجه الوفد الكويتي بالشكر إلى هيئة ميناء الإسكندرية على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.