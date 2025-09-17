محافظ الدقهلية يعلن إدخال 62 سيارة ضمن منظومة السرفيس بالمنصورة

الدقهلية - رامي محمود:

أعلن اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية صباح اليوم الأربعاء، إدخال عدد من باصات الرحلات المخصصة للعمل كسيارات نقل سرفيس داخل مدينة المنصورة، والتي ستبدأ العمل من يوم السبت المقبل.

وأوضح "مرزوق" أن عدد الباصات التي تم الدفع بها للخدمة يبلغ 62 باصًا جديدًا، منها باصات تسع 33 راكبًا وأخرى تسع 26 راكبًا، لافتًا إلى أن التعريفة المقررة لاستخدام هذه الباصات هي 5 جنيهات فقط، مؤكداً: "لن أسمح مطلقًا بوقوف الركاب داخل الباصات، حفاظًا على سلامتهم وضمان راحتهم."

وأشار المحافظ إلى أن الهدف من تدعيم المنظومة المرورية بباصات جديدة على خطوط السرفيس هو تخفيف المعاناة عن الطلاب والمواطنين، وتوفير وسائل نقل كافية وآمنة ومنظمة داخل شوارع المنصورة، بما يحقق السيولة المرورية ويقضي على ظاهرة التكدس وتقسيم الخطوط ، خصوصًا في أوقات الذروة ومع بداية اليوم الدراسي.

وشدّد "مرزوق" على ضرورة توزيع الباصات على الخطوط الرئيسية للسرفيس بالمدينة، مع منع تقسيم الخطوط لعدم إرهاق المواطنين.

وكلف المحافظ العميد دكتور حاتم طه مدير الإدارة العامة للمرور بالدقهلية بمتابعة دقيقة لعمل الباصات الجديدة في الشوارع، وتقديم الدعم الكامل لها بما يضمن نجاح التجربة وحل مشكلات النقل القائمة.

وأكد اللواء طارق مرزوق على أن المحافظة تعمل على تطوير منظومة النقل الجماعي بشكل متكامل، عبر التعاون بين كافة الأجهزة التنفيذية، لتحقيق خدمة تليق بأبناء الدقهلية وترتقي بمستوى الراحة والأمان للمواطنين.