كلب يُهاجم طفلين في قرية تلبانة بالشرقية.. والأهالي: ليست الواقعة الأولى ونناشد الطب البيطري بالتدخل- صور

02:00 ص الأربعاء 17 سبتمبر 2025
    كلب يُهاجم طفلين في قرية تلبانة
الشيرقية- ياسمين عزت:

تعرض طفلان شقيقان لهجوم من كلب ضال بمحيط دار مناسبات حمام في قرية تلبانة التابعة لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، ما أسفر عن إصابتهما بجروح استدعت تقطيبها وعلاجها.

وبحسب شهود عيان في محيط الواقعة، قالوا: إن الطفلة "مكة حمودة محمد سعيد الميهي"، عامان، كانت تسير في الشارع عندما باغتها كلب ضال وقام بعقرها، وعند محاولة شقيقها "سعيد، 5 سنوات، إنقاذها هاجمه الكلب محدثًا به إصابات وأسقطه أرضا وسبب لهما ذعرا ورعبا.

ظل الكلب يُهاجم الطفلين حتى تدخل عدد من المارة الذين تمكنوا من إنقاذهما ونقلهما على الفور إلى مستشفى الأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق، تلقيا المصل المضاد لعضة الكلاب والإسعافات اللازمة بالمستشفى.

وناشد أهالي القرية مسؤولي الطب البيطري والأجهزة المعنية بمحافظة الشرقية بسرعة التدخل للتعامل مع ظاهرة انتشار الكلاب الضالة، التي باتت تمثل خطرًا يهدد حياة الأطفال في الشوارع والقرى كما أنها ليست الواقعة الأولى لعقر الكلاب.

