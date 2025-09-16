أعمال سفلية داخل المقابر.. مبادرة شبابية لتنظيف المدافن في الأقصر

الأقصر - محمد محروس:

أطلق عدد من شباب قرية الضبعية غرب محافظة الأقصر، مبادرة خدمية تهدف إلى تنظيف المقابر من الأعشاب الخضراء والأشواك التي تراكمت بشكل مكثف داخل المدافن، ما شوّه المظهر العام وتسبب في صعوبة حركة الزائرين أثناء توجههم لزيارة ذويهم.

وقال محمود بدر، صاحب فكرة المبادرة، إن الفكرة جاءت بالصدفة أثناء تشييع أحد أهالي القرية، حيث عثر على كيس أسود بداخله عمل سفلي، فتم تسليمه إلى أحد المشايخ المتخصصين في فك الأعمال السحرية، وهو ما دفع الشباب لبدء حملة شاملة لتنظيف المقابر من الأعشاب والأشواك وحتى الأعمال السحرية.

وأوضح بدر أنه بادر بنشر دعوة عبر أحد جروبات "فيسبوك" الخاصة بالقرية لمناشدة الأهالي المشاركة في المبادرة، ولاقت الدعوة تفاعلًا واسعًا، حيث ساهم العديد من الشباب وأهالي الخير بالتبرعات لتوفير عمال نظافة، وبدأت بالفعل أعمال التنظيف منذ الخميس الماضي.

وأشار إلى أن إزالة الأعمال السحرية تتطلب استخراج تصاريح رسمية من الجهات الأمنية المختصة، موضحًا أنه بمجرد الحصول على هذه الموافقات ستُستكمل أعمال الجمع والإزالة وفك تلك الأعمال بمعرفة أحد المشايخ المتخصصين.