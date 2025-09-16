بالصور- حملة لمكافحة القوارض بعد حصاد المحاصيل الصيفية بالبحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

أطلقت مديرية الزراعة بالبحيرة، حملة مكبرة لمكافحة القوارض عقب حصاد المحاصيل الصيفية لموسم 2025، شملت مراكز كوم حمادة، والدلنجات، والرحمانية، ودمنهور، وأبو حمص، وجناكليس، على أن تستكمل باقي المراكز وفقا للبرنامج الزمني الممتد من 15 سبتمبر وحتى 30 أكتوبر.

قال الدكتور حسني عطية عزام، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، إن الحملة تأتي تنفيذا لاستراتيجية وزارة الزراعة، والإدارة المركزية لمكافحة الآفات، والإدارة العامة لمكافحة القوارض، والمركز الإقليمي لوسط وغرب الدلتا، وتهدف للحفاظ على الصحة العامة، موضحا أن الفئران مسئولة عن نقل أكثر من 36 مرضا للإنسان والحيوان أبرزها الطاعون.

وأكد عزام، أن الحملة تنفذ بتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة، والدكتور أحمد محمد رزق، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، والمهندس عبد الجواد الشابوري، مدير عام الإدارة العامة لمكافحة القوارض بالوزارة، وتحت رعاية الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، مشيرا إلى تكثيف العمل بالأراضي المنزرعة، وعلى المصارف والجسور، وحول المقابر بالقرى.

وأضاف المهندس محمود عبد المجيد هليل، مدير عام الزراعة بالبحيرة، أن الحملة تعتمد على 164.5 كيلوجراما من مبيد فوسفيد الزنك، محملة على 16 ألفا و650 كيلوجراما من جريش الذرة، تعبأ في أكياس بوزن يتراوح بين 10 و15 جراما، وتوزع بمسافات 10 أمتار داخل بؤر الإصابة، لتغطية مساحة مستهدفة تبلغ 293 ألف فدان.

وتابع هليل، أن التنفيذ يتم بعدد 14 مركزا، و390 جمعية زراعية، بمشاركة 390 مهندسا بخلاف رؤساء أقسام القوارض بالإدارات الزراعية، تحت إشراف إدارة مكافحة القوارض بالمديرية برئاسة إيهاب عبد الفتاح زنباع، مدير إدارة مكافحة القوارض بالبحيرة، والمهندس حصافي الحسيني حرحش، وكيل الإدارة، لافتا إلى أن التنفيذ شمل حتى الآن جمعيات أبو مسعود، وأطلميس، بالدلنجات، وجمعيات الطود، ومنشية راضي، ولاشين، بكوم حمادة، بحضور أحمد دغيدي، وناجح اللبني، رئيسي أقسام القوارض بالمركزين.