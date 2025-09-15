بعد غياب 21 عامًا.. مصر تفوز بجائزة الآغا خان العالمية للعمارة (صور)

الأقصر - محمد محروس:

فازت مصر، ممثلة في مشروع إحياء مدينة إسنا التاريخية في محافظة الأقصر، بجائزة الآغا خان العالمية للعمارة لعام 2025، في إنجاز كبير يعيدها إلى الخريطة العالمية للعمارة المستدامة.

تسلم الجائزة محافظ الأقصر، المهندس عبد المطلب عماره، اليوم الإثنين، خلال حفل أقيم في مدينة بيشكيك بقرغيزستان.

يعد هذا الفوز هو الأول لمصر منذ تتويج مكتبة الإسكندرية بالجائزة نفسها عام 2004، وقد تم اختيار مشروع إسنا ضمن 7 مشاريع فائزة فقط حول العالم هذا العام.

حضر الاحتفالية الأمير رحيم آغا خان الخامس رئيس شبكة الآغا خان للتنمية، ووزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض، وممثلو مؤسسة "تكوين لتنمية المجتمعات المتكاملة"، الجهة المصممة والمنفذة للمشروع.

وأكد محافظ الأقصر أن فوز إسنا يعزز مكانة مصر عالميًا ويدعم جهود النهوض بالسياحة والتنمية المستدامة في صعيد مصر. وأشار إلى أن المدينة تشهد حاليًا تنفيذ مشروع ضخم لتطوير كورنيشها الممتد بطول 1,260 مترًا، والذي يتضمن إنشاء ممشى نهري وبازارات سياحية ومسرح مفتوح.

وأضاف المحافظ أن أعمال التطوير تشمل أيضًا ترميم واجهات المباني التراثية المحيطة بمنطقة معبد خنوم، وتطوير المسار المؤدي إليه، بما يحول إسنا إلى وجهة سياحية متكاملة تجمع بين عبق التاريخ وروح الحداثة.