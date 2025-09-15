إعلان

بعد غياب 21 عامًا.. مصر تفوز بجائزة الآغا خان العالمية للعمارة (صور)

05:46 م الإثنين 15 سبتمبر 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    مصر تفوز بجائزة الآغا خان العالمية للعمارة
  • عرض 5 صورة
    مصر تفوز بجائزة الآغا خان العالمية للعمارة
  • عرض 5 صورة
    مصر تفوز بجائزة الآغا خان العالمية للعمارة
  • عرض 5 صورة
    مصر تفوز بجائزة الآغا خان العالمية للعمارة
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الأقصر - محمد محروس:

فازت مصر، ممثلة في مشروع إحياء مدينة إسنا التاريخية في محافظة الأقصر، بجائزة الآغا خان العالمية للعمارة لعام 2025، في إنجاز كبير يعيدها إلى الخريطة العالمية للعمارة المستدامة.

تسلم الجائزة محافظ الأقصر، المهندس عبد المطلب عماره، اليوم الإثنين، خلال حفل أقيم في مدينة بيشكيك بقرغيزستان.

يعد هذا الفوز هو الأول لمصر منذ تتويج مكتبة الإسكندرية بالجائزة نفسها عام 2004، وقد تم اختيار مشروع إسنا ضمن 7 مشاريع فائزة فقط حول العالم هذا العام.

حضر الاحتفالية الأمير رحيم آغا خان الخامس رئيس شبكة الآغا خان للتنمية، ووزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض، وممثلو مؤسسة "تكوين لتنمية المجتمعات المتكاملة"، الجهة المصممة والمنفذة للمشروع.

وأكد محافظ الأقصر أن فوز إسنا يعزز مكانة مصر عالميًا ويدعم جهود النهوض بالسياحة والتنمية المستدامة في صعيد مصر. وأشار إلى أن المدينة تشهد حاليًا تنفيذ مشروع ضخم لتطوير كورنيشها الممتد بطول 1,260 مترًا، والذي يتضمن إنشاء ممشى نهري وبازارات سياحية ومسرح مفتوح.

وأضاف المحافظ أن أعمال التطوير تشمل أيضًا ترميم واجهات المباني التراثية المحيطة بمنطقة معبد خنوم، وتطوير المسار المؤدي إليه، بما يحول إسنا إلى وجهة سياحية متكاملة تجمع بين عبق التاريخ وروح الحداثة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مصر تفوز بجائزة الآغا خان جائزة الآغا خان العالمية للعمارة إحياء مدينة إسنا التاريخية محافظة الأقصر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

نتنياهو يستقوي بأمريكا ويتحدى العرب وأوروبا: حكومات ضعيفة.. وسنضرب حماس أينما كانوا
رسالة تحذير لشعب إسرائيل.. نص كلمة السيسي في القمة العربية الإسلامية الطارئة
"أمن جماعي ومصير مشترك ورفض للتهجير".. ننشر نص البيان الختامي لقمة الدوحة
رضيع في حضن القاتلة وبكاء يهز القاعة.. كواليس محاكمة المتهمة بقتل أطفال المنيا - فيديو وصور
من هم أبرز القادة الحاضرين والغائبين عن قمة الدوحة؟
"بلا إجراءات ضد إسرائيل".. ماذا تضمن مشروع البيان الختامي لقمة الدوحة؟
وزير الأوقاف لمصراوي: أُشاهد مباريات كرة القدم.. وأمارس الرياضة بشكل منتظم