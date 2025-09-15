أسوان – إيهاب عمران:

أطلق اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، فعاليات حملة التشجير بطريق السادات كمرحلة أولى لتعميم الحملة على باقى شوارع المدينة، من أجل حماية المواطنين من أشعة الشمس والطقس الحار، مع مساهمة ذلك الإصحاح البيئي بشكل عام.

وقال الدكتور إسماعيل كمال، إن الحملة تستهدف زراعة ألفين من أشجار الظل الخيمية المزهرة، حيث سيتم وضعها على جانبي الحارة الشرقية والغربية، موجهاً إلى ضرورة المتابعة والتوجيه لإتباع الطرق السليمة للزراعة والري، والعمل على رعاية الأشجار لضمان الوصول للعائد البيئى المرجو منها، فضلاً عن خلق بيئة صحية نظيفة وآمنة للمواطنين، وهو الذى يتطلب فى نفس الوقت زيادة التوعية لدى الأسر بتعريف أبنائهم بأهمية الحفاظ على الأشجار المزروعة، وعدم الإضرار بها.

وكلف محافظ أسوان بأن يتم استكمال توفير مصادر الرى لتحقيق الاستدامة للأشجار المزروعة من خلال تركيب شبكة الري وتحديد مصادر للمياه للرى بالتنقيط داخل الأحواض، على أن يتم بالتوازي زراعة الأشجار داخل الشوارع الجانبية وفى المناطق السكنية المختلفة لزيادة المسطحات الخضراء بشكل جمالى وراقى.

وأضاف مدير إدارة الحدائق أنه بناءً على تعليمات المحافظ تم تنويع أشجار الظل الخيمية ذات تزهير مختلف على مدار السنة لكل نوع، والتي يتم زراعتها ما بين أشجار الأكاسيا جلوكا والجكرندا والبونسيانا والأكاسيا أندوز والتاكوما، لافتاً إلى أن هذه النوعيات من الأشجار لديها القدرة على تحمل درجات الحرارة المرتفعة، كما أنها تتميز بأنها سريعة النمو، ويتم وضع الأشجار فى داخل أحواض للزراعات فى مسافة 5 أمتار بين الحوض والآخر، وإتاحة فرصة للمشاة للمرور والترجل، فضلاً عن السماح بتداخل الأشجار بما يساهم فى خلق بانوراما جمالية من المسطحات الخضراء والتشجير بالألوان المبهرة.