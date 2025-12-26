قبل رأس السنة.. قائمة الإجازات الرسمية لشهر يناير 2026 في مصر

يزداد اهتمام المواطنين بالإجازات الرسمية لشهر يناير، مع بداية العام الجديد 2026، إذ يصدر مجلس الوزراء بيانات رسمية على صفحته على فيسبوك لتوضيح مدة الإجازة وبدايتها ونهايتها.

ويرصد مصراوي خلال السطور التالية، تفاصيل الإجازات الرسمية لشهر يناير 2026، بالإضافة إلى باقي الإجازات الرسمية طوال العام المقبل، تسهيلا على المواطنين.

الإجازات الرسمية لشهر يناير 2026

أعلنت الحكومة عن جدول الإجازات الرسمية التي تمنح العاملين في القطاعين العام والخاص فرصة للراحة والمشاركة في المناسبات الوطنية والدينية.

ويحتل شهر يناير مكانة خاصة، إذ تبدأ الاحتفالات فيه مع عيد الميلاد المجيد، ثم تتواصل مع ذكرى ثورة 25 يناير، وفقًا للتواريخ التالية:

- 7 يناير (الأربعاء): عيد الميلاد المجيد

- 25 يناير (الأحد): عيد الشرطة وثورة 25 يناير

ويكون بذلك إجمالي أيام الإجازات الرسمية في يناير يومين، إلى جانب العطلة الأسبوعية المعتادة يومي الجمعة والسبت.

عدد أيام الإجازات الرسمية في مصر لعام 2026

تبلغ عدد أيام الإجازات الرسمية في مصر خلال عام 2026، نحو 17 يومًا، غير شاملة العطلة الأسبوعية، وتشمل المناسبات الوطنية والدينية التالية مع تواريخها:

- 7 يناير (الأربعاء): عيد الميلاد المجيد

- 25 يناير (الأحد): عيد الشرطة وثورة 25 يناير

- 20: 22 مارس (الجمعة- الأحد): عيد الفطر المبارك.

- 13 أبريل (الإثنين): شم النسيم.

- 25 أبريل (السبت): عيد تحرير سيناء.

- 1 مايو (الجمعة): عيد العمال.

- 26 مايو (الثلاثاء): وقفة عرفات.

- 27: 29 مايو (الأربعاء - الجمعة): عيد الأضحى المبارك.

- 17 يونيو (الأربعاء): رأس السنة الهجرية.

- 30 يونيو (الثلاثاء): ذكرى ثورة 30 يونيو.

- 23 يوليو (الخميس): عيد ثورة يوليو.

- 26 أغسطس (الأربعاء): المولد النبوي الشريف.

- 6 أكتوبر (الثلاثاء): عيد القوات المسلحة (نصر أكتوبر).

وتمنح هذه الإجازات المواطنين والعاملين فرصة للمشاركة في المناسبات الوطنية والدينية، إضافة إلى قضاء أوقات الراحة مع العائلة والأصدقاء، مع الالتزام بالعطلات الأسبوعية الرسمية يومي الجمعة والسبت.

