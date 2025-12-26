انتهاء العطل الفني لرقم الإسعاف 123 في الإسكندرية

الإسكندرية – محمد البدري ومحمد عامر:

أعلنت محافظة الإسكندرية، مساء اليوم الجمعة، عن انتهاء العطل الفني الذي طرأ مؤخرًا على رقم الإسعاف (123)، وامتد لنحو 5 ساعات، مؤكدةً عودة الخدمة للعمل بكامل طاقتها وبصورة طبيعية على مستوى المحافظة.

وأكدت المحافظة، في بيان رسمي، أن فرق الدعم الفني نجحت في إصلاح العطل الذي تسبب في توقف مؤقت لخدمة الاتصال بالإسعاف، مشيرةً إلى أن المواطنين يمكنهم الآن التواصل مباشرة مع هيئة الإسعاف عبر الرقم (123) في حال وقوع أي طارئ أو حادث.

وكانت خصصت محافظة الإسكندرية، خلال فترة العطل، أرقامًا بديلة لتلقي بلاغات الطوارئ، شملت: 033923028 و033925810، إلى جانب استمرار عمل غرف الطوارئ والخط الساخن 114 من التليفون الأرضي، بالإضافة إلى الأرقام: 4234131 – 4234132 – 4234133 – 4234134 – 4234135 – 4234136 – 4234137، لضمان سرعة الاستجابة للبلاغات.

وشددت المحافظة على استمرار رفع درجة الاستعداد بكافة الأجهزة المعنية، مع استمرار التنسيق الكامل مع هيئة الإسعاف المصرية لضمان سرعة الاستجابة والتعامل الفوري مع البلاغات.

وأعربت محافظة الإسكندرية عن تقديرها لتعاون المواطنين خلال فترة العطل المؤقت، مؤكدةً حرصها الدائم على سلامة المواطنين وتقديم أفضل مستوى من الخدمات الطارئة.

