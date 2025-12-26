الإسكندرية – محمد البدري ومحمد عامر:

أعلنت محافظة الإسكندرية، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزتها التنفيذية، لجولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب بدائرة الرمل، والمقرر إجراؤها يومي السبت والأحد، 27 و28 ديسمبر الجاري، وذلك لضمان توفير بيئة آمنة ومنظمة لسير العملية الانتخابية.

وتُجرى الإعادة بين مرشحين اثنين على المقعد الثالث والأخير بالدائرة، بعد حسم مقعدين في الجولة السابقة، وتضم دائرة الرمل لجنة عامة واحدة، و47 مقرًا انتخابيًا، و89 لجنة فرعية، بإجمالي 744,824 ناخبًا، موزعين على نطاق قسمي شرطة رمل أول ورمل ثان.

ووفقًا لبيان صادر عن المحافظة، اليوم الجمعة، كُلّفت رئاسة حي شرق برفع كفاءة المقار الانتخابية، من خلال تكثيف أعمال النظافة، وتحسين الإضاءة، وإزالة أي إشغالات قد تعيق حركة الناخبين.

وأشار البيان إلى تشكيل غرف عمليات تعمل على مدار 24 ساعة، وربطها بالغرفة المركزية بديوان عام المحافظة، لمتابعة سير العملية الانتخابية والتدخل الفوري عند الحاجة.

كما تم التأكيد على جاهزية شبكات الكهرباء وتوفير مصادر طاقة بديلة، إلى جانب تجهيز أماكن استراحة وكراسٍ متحركة داخل اللجان لتيسير مشاركة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

وأكد الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، في تصريحات صحفية، أن الإدارة العامة للأزمات والكوارث، ومركز السيطرة بالشبكة الوطنية، وكافة الجهات المعنية، تعمل في تنسيق كامل وبحالة استعداد تام، لضمان خروج الانتخابات بصورة مشرفة تعكس وعي المواطن السكندري وحرصه على أداء واجبه الوطني.