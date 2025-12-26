بالفيديو- قطار سرس الليان يدهس سيارة أجرة.. والركاب ينجون بأعجوبة

المنوفية- أحمد الباهي:

شهدت مدينة سرس الليان بمحافظة المنوفية، مساء اليوم الجمعة، حادثًا مروعًا بعدما دهس قطار سيارة أجرة أثناء عبورها شريط السكة الحديد.

ووفق شهود عيان، تمكن ركاب السيارة من الفرار في اللحظات الأخيرة قبل وصول القطار بثوانٍ، ما أنقذهم من موت محقق.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة وقوع الحادث، وسط حالة من الذعر بين الأهالي، دون تسجيل أي إصابات بشرية.

وجرى رفع آثار الحادث وإخطار الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.