أوقاف المنيا تفتتح مسجد الشيخ عبد الله بالريرمون وتنظم 95 مقرأة جماعية

المنيا- جمال محمد:

افتتحت مديرية أوقاف المنيا، اليوم الجمعة، مسجد الشيخ عبد الله بالريرمون بمركز ملوي، وذلك في إطار الدور الدعوي والمجتمعي الذي تضطلع به وزارة الأوقاف، تحت رعاية الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف.

وجاء الافتتاح بعد الانتهاء من أعمال الصيانة التي أعادت للمسجد رونقه وقدرته على أداء رسالته الدعوية والمجتمعية.

وأُقيمت خطبة وصلاة الجمعة عقب الافتتاح مباشرة بحضور الدكتور عمر خليفة محمد مدير مديرية أوقاف المنيا، الذي أدى خطبة الجمعة وسط حضور كبير من أهالي المنطقة ورواد المسجد الذين أعربوا عن سعادتهم بهذا الافتتاح المبارك.

وفي سياق منفصل، أقامت مديرية أوقاف المنيا اليوم الجمعة عدد 95 مقرأة للجمهور بالمساجد الكبرى على مستوى الإدارات الفرعية بالمحافظة، وذلك عقب صلاة الجمعة مباشرة.

وأعقب هذه المقارئ مجلس عامر بالصلاة والسلام على النبي ﷺ، في أجواء روحانية مفعمة بالإيمان والسكينة، شهدت تفاعلًا طيبًا من جمهور المصلين.

وتأتي هذه المقارئ ضمن فعاليات مبادرة "صحح مفاهيمك"، التي تهدف إلى تصحيح المفاهيم الدينية المغلوطة، وترسيخ القيم الإيمانية والأخلاقية في نفوس الناس، من خلال تلاوة وتدبر آيات القرآن الكريم، بما يسهم في نشر الوعي الديني الصحيح وتعزيز ثقافة الوسطية والاعتدال.