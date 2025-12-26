انطلاق فعاليات ليالي الفن على مسرح فوزي فوزي بأسوان

تأجيل وقف ترام الرمل بالإسكندرية إلى يناير المقبل تمهيدًا للتطوير -صور

أسوان - إيهاب عمران:

شهد مسرح فوزى فوزى بكورنيش النيل بأسوان، انطلاق فعاليات "ليالى الفن"، والتى تستمر على مدار 6 أيام متواصلة، وذلك فى إطار احتفالات محافظة أسوان برأس السنة الميلادية وإستقبال العام الميلادى الجديد 2026.

ويجري تنظيم الفعاليات من خلال فرق الهيئة العامة لقصور الثقافة بقيادة اللواء خالد اللبان مساعد وزير الثقافة لشئون الهيئة، إذ تقدم باقة متميزة من العروض الفنية المتنوعة التى تعكس ثراء وتنوع التراث الثقافي المصري ، من موسيقى ورقصات وفنون شعبية وإستعراضية، بمشاركة فرقة الأنفوشى للفنون الشعبية، وفرقة أسوان للفنون الشعبية بإشراف شعبان حسين، وبالتنسيق مع الإدارة المركزية للسياحة والمشاتى بإشراف المهندسة دينا إبراهيم.

وأشاد الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، بهذه التجربة الثقافية المصرية الأصيلة التى تُقام على أرض زهرة الجنوب، مؤكداً أنها تمثل نموذجاً ناجحاً لدور الثقافة فى تعزيز الهوية الوطنية ، ونشر الوعى الفنى وإحياء الموروث الشعبي في إطار احتفالي يليق بمكانة أسوان التى أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى عاصمة للثقافة الإفريقية.

وتجدر الإشارة إلى أن فعاليات مسرح " ليالى الفن " تأتى فى إطار دعم الدولة للحراك الثقافى والفنى بالمحافظات ، وتأكيداً على دور الثقافة كأحد محركات التنمية وبناء الإنسان، وتعزيز القوة الناعمة المصرية على المستويين المحلى والدولى .