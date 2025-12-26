إعلان

انطلاق فعاليات ليالي الفن على مسرح فوزي فوزي بأسوان

كتب : إيهاب عمران

07:09 م 26/12/2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    إستعراضات فنية ضمن احتفالات ليالى الفن فى أسوان
  • عرض 8 صورة
    إستعراضات فنية ضمن احتفالات ليالى الفن فى أسوان
  • عرض 8 صورة
    استعرضات فنية بمسرح فوزى فوزى في أسوان
  • عرض 8 صورة
    إنطلاق ليالى الفن في أسوان
  رقصات فنون شعبية
    رقصات فنون شعبية
  • عرض 8 صورة
    فقرة تنورة ضمن احتفالات ليالى الفن بأسوان
  • عرض 8 صورة
    IMG-20251226-WA0215

أسوان - إيهاب عمران:

شهد مسرح فوزى فوزى بكورنيش النيل بأسوان، انطلاق فعاليات "ليالى الفن"، والتى تستمر على مدار 6 أيام متواصلة، وذلك فى إطار احتفالات محافظة أسوان برأس السنة الميلادية وإستقبال العام الميلادى الجديد 2026.

ويجري تنظيم الفعاليات من خلال فرق الهيئة العامة لقصور الثقافة بقيادة اللواء خالد اللبان مساعد وزير الثقافة لشئون الهيئة، إذ تقدم باقة متميزة من العروض الفنية المتنوعة التى تعكس ثراء وتنوع التراث الثقافي المصري ، من موسيقى ورقصات وفنون شعبية وإستعراضية، بمشاركة فرقة الأنفوشى للفنون الشعبية، وفرقة أسوان للفنون الشعبية بإشراف شعبان حسين، وبالتنسيق مع الإدارة المركزية للسياحة والمشاتى بإشراف المهندسة دينا إبراهيم.

وأشاد الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، بهذه التجربة الثقافية المصرية الأصيلة التى تُقام على أرض زهرة الجنوب، مؤكداً أنها تمثل نموذجاً ناجحاً لدور الثقافة فى تعزيز الهوية الوطنية ، ونشر الوعى الفنى وإحياء الموروث الشعبي في إطار احتفالي يليق بمكانة أسوان التى أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى عاصمة للثقافة الإفريقية.

وتجدر الإشارة إلى أن فعاليات مسرح " ليالى الفن " تأتى فى إطار دعم الدولة للحراك الثقافى والفنى بالمحافظات ، وتأكيداً على دور الثقافة كأحد محركات التنمية وبناء الإنسان، وتعزيز القوة الناعمة المصرية على المستويين المحلى والدولى .

فعاليات ليالي الفن بأسوان ليالي الفن على مسرح فوزي مسرح فوزي فوزي بأسوا الهيئة العامة لقصور الثقافة

