الأمن ينتشل جثامين 3 شباب سقطوا داخل حفرة "بحث عن آثار" في الفيوم -صور

الفيوم – حسين فتحى:

سقط اليوم الجمعة 3 ضحايا جدد داخل حفرة بمنطقة المقابر شمال بحيرة قارون أثناء التنقيب عن الآثار.

كان اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، تلقى إخطارا من العميد عمرو سويلم مأمور قسم شرطة يوسف الصديق، بمصرع كل من (عبد السلام ع ر) – 26 عاما – مقيم بقرية أباظة، و(جمعة ع ف ) - 25 عاما – مقيم بالقرية الثانية التابعتين لمركز يوسف الصديق، و( م س أ ) 35 عاما – من مواليد محافظة أسيوط .

كشفت التحريات التى قادها العميد محمود هيبة رئيس فرع البحث الجنائى لقطاع غرب الفيوم، وشارك فيها الرائد مصطفى محمد قرنى رئيس مباحث قسم شرطة مركز يوسف الصديق، تحت أشراف اللواء حسن عبد الغفار رئيس المباحث الجنائية بالفيوم، أن الضحايا، كانوا يقومون بالحفر بالمنطقة الجبلية شمال بحيرة قارون، بالقرب من مقام الشيخ ميزار، حيث أعدوا حفرة عمقها يزيد عن ال 20 متر وسط الصخور، مستغلين عدم تردد المواطنين على هذه المنطقة .

وأضافت التحريات، أنه أثناء النزول لأسفل، أنهارت فوقهم قطعة من الصخور، مما أدى الى تلف جهاز الأوكسجين الذي كانوا يستعملونه فى تزويدهم بالتنفس، حيث سقطوا ضحايا، جرى الدفع بقوات الإنقاذ التابعة لإدارة الحماية المدنية تحت إشراف العقيد وائل حمدى وكيل إدارة الحماية المدنية، ونقلهم من خلال ثلاث سيارات إسعاف تحت إشراف الدكتور عمرو عثمان مدير مرفق إسعاف الفيوم إلى مشرحة مستشفى أبشواى المركزى.

جرى التحفظ على أدوات الحفر، وأخطرت نيابة مركز أبشواى والتى تتولى التحقيق.