بالصور- شباب سفينة النيل العربي يزورون معبد فيلة والسد العالي بأسوان

أسوان – إيهاب عمران:

نظمت وزارة الشباب والرياضة، برنامجًا سياحيًا للشباب المشاركين في النسخة السادسة من سفينة النيل للشباب العربي، والتي تنظمها وزارة الشباب والرياضة، متمثلة في الإدارة المركزية لتنمية الشباب، والإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية، والإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات، بالتعاون مع جامعة الدول العربية

وزار الشباب معبد فيلة والسد العالي بمحافظة أسوان، ضمن البرنامج الثقافي والتوعوي المصاحب للرحلة، تعرفوا خلالها المشاركين من 11 دولة عربية، على الأهمية التاريخية لمعبد فيلة وما يمثله من قيمة حضارية خالدة، إلى جانب الجهود الدولية التي بذلت في إطار مشروع اليونسكو لإنقاذ آثار النوبة.

كما اطلعوا على عظمة مشروع السد العالي باعتباره أحد أبرز إنجازات مصر في القرن العشرين، ودوره الكبير في حماية البلاد من الفيضانات وتوليد الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة.

وأعرب المشاركون عن سعادتهم بهذه التجربة التي مكنتهم من الاقتراب من الحضارة المصرية العريقة، مؤكدين أن مصر تظل دائمًا جسرًا للتواصل يجمع بين الماضي العريق والحاضر المزدهر، و يعزز من أواصر التعاون بين الشباب العربي.