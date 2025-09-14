وحدة "أيادي مصر" تنظم معرض "أهلاً مدارس" في الأقصر

الأقصر - محمد محروس:

نظمت وحدة "أيادي مصر" معرض "أهلاً مدارس" بنادي سيتي كلوب في محافظة الأقصر، وذلك في إطار جهود الدولة لدعم التنمية الاقتصادية وتمكين أصحاب الحرف اليدوية، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، وبرعاية المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، والدكتور هشام أبو زيد نائب المحافظ.

شهد المعرض حضور حياه عبد الرحيم رئيس وحدة "أيادي مصر"، ونائب رئيس الوحدة نهال أبو المجد، بمشاركة 20 عارضاً من أصحاب الحرف اليدوية والتراثية المتميزة، وذلك بالتعاون مع نادي سيتي كلوب وتحت إشراف مدير النادي الأستاذ حسين بدوي.

وتضمن المعرض باقة واسعة من المنتجات اليدوية المصرية المميزة، إلى جانب منتجات متنوعة لمستلزمات العودة إلى المدارس، بما يتيح للأسر فرصة اقتناء مستلزمات بجودة عالية وأسعار مناسبة، مع دعم الحرفيين وتوفير منفذ لتسويق منتجاتهم.

وشهد المعرض إقبالا من أعضاء النادي، الذين أشادوا بجودة المنتجات وتنوعها وأسعارها المناسبة.

وأكدت حياة عبد الرحيم، رئيس وحدة "أيادي مصر"، أن المعرض يأتي في إطار الحرص على تمكين الحرفيين وصغار المنتجين من تسويق منتجاتهم بشكل مباشر للجمهور، مشيرة إلى أن الوحدة تعمل باستمرار على توفير منصات تسويقية جديدة لدعم الحرف اليدوية والحفاظ على التراث المصري الأصيل.