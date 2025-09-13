محافظ أسيوط يتفقد محور "سيد" الجديد لتعزيز السيولة المرورية (صور)

أسيوط - محمود عجمي:

أجرى اللواء الدكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، جولة ميدانية لمتابعة أعمال التمهيد والتسوية الخاصة بفتح محور مروري جديد بمنطقة "سيد"، بجوار الجدارية عند المدخل الشمالي لمدينة أسيوط على الطريق الدائري.

ويأتي المشروع ضمن خطة متكاملة تستهدف فتح شرايين مرورية جديدة وتحقيق انسيابية في حركة التنقل داخل المدينة، في إطار جهود الدولة المستمرة لتطوير البنية التحتية ودعم أهداف التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030.

ورافق المحافظ خلال جولته عدد من القيادات التنفيذية، من بينهم ممدوح جبر، رئيس حي غرب، وأحمد سويفي، وكيل وزارة الشباب والرياضة، حيث استمع إلى شرح تفصيلي حول مراحل تنفيذ المشروع، واطلع على نسب الإنجاز وأثره المتوقع في خدمة سكان المنطقة وربطها بالمحاور الحيوية المجاورة.

وأكد اللواء أبو النصر أن المحور الجديد يمثل إضافة استراتيجية لشبكة الطرق الداخلية، إذ يربط منطقة "سيد" مباشرة بالطريق الزراعي مرورًا بالجدارية على الطريق الدائري، ما يسهم في تخفيف الكثافات المرورية وتسهيل وصول المواطنين إلى أماكن عملهم ومنازلهم دون عناء الازدحام.

وشدد المحافظ على أن المشروع يعكس رؤية شاملة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة البنية التحتية، مشيرًا إلى أن المحافظة مستمرة في تنفيذ مشروعات مماثلة في مختلف القطاعات، بالتوازي مع تعزيز التعاون بين الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية.