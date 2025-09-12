إعلان

بالصور - التحفظ على 36 طن كبدة وأسماك فاسدة خلال حملة بالبحيرة

05:14 م الجمعة 12 سبتمبر 2025
البحيرة - أحمد نصرة:

نفذت مديرية الطب البيطري بالبحيرة بالتنسيق مع مباحث التموين، حملة مكبرة بمركز ومدينة كفر الدوار، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة بالأسواق، وحماية المواطنين من عمليات الغش التجاري.

أسفرت الحملة عن ضبط 30 طن أسماك ماكريل و6 طن كبدة متغيرة الخواص وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، قبل طرحها بالأسواق.

جرى التحفظ على المضبوطات وحررت المحاضر اللازمة مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة تكثيف الحملات الرقابية والضرب بيد من حديد على كل من يعبث بقوت المواطنين، مع توسيع نطاق الحملات لتشمل مختلف المراكز والمدن لضمان وصول غذاء آمن وسليم إلى الأهالي.

حملة مكبرة باحث التموين سماك فاسدة بدة فاسدة
