اليوم.. مدبولي يترأس الاجتماع الأخير للحكومة في 2025

يرأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء اجتماع الحكومة الأسبوعي الأخير في العام الجاري 2025، وذلك لمتابعة عدد من الملفات.

وعقب انتهاء اجتماع الوزراء، يعقد مدبولي، مؤتمرًا صحفيًا بحضور ممثلي وسائل الإعلام، يستعرض خلاله أبرز قرارات الحكومة اليوم، موضحًا الموقف من عدد من القضايا المطروحة على الساحة، بالإضافة إلى الإجابة على تساؤلات واستفسارات الصحفيين.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، قد عقد يوم أمس الثلاثاء، عدة اجتماعات مهمة أبرزها: متابعة آليات تحقيق أقصى استفادة من الأصول التي تم نقل ملكيتها لصندوق مصر السيادي، أعقبه لقاءً مع المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية؛ لاستعراض عددٍ من ملفات عمل الوزارة، مختتمًا سلسلة الاجتماعات باستعراض مستجدات مشروع إعادة إحياء منطقة نزلة السمان كمقصد سياحي.