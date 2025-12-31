وفاة عم لاعب منتخب مصر محمود صابر في كفر الشيخ



كفر الشيخ - إسلام عمار:

توفي فيصل عبدالمحسن، عم لاعب خط وسط منتخب مصر ونادي بيراميدز المعار إلى صفوف نادي زد، محمود صابر، اليوم الأربعاء، بعد صراع مع المرض بمدينة دسوق في كفر الشيخ.

أعلن ضياء عبدالمحسن، شقيق الراحل وعم لاعب منتخب مصر ونادي زد، عن إقامة صلاة الجنازة على روح شقيقه عقب صلاة العصر بالمسجد الشرقي بمسقط رأس الأسرة قرية الصافية التابعة لمركز دسوق.

كان الراحل الحاج فيصل عبدالمحسن، من أقرب الأشخاص إلى ابن شقيقة لاعب المنتخب المصري، إذ كان دائم التواصل معه، وزيارته بمنزله الكائن بمدينة دسوق، وبسبب حبه لابن شفيقه علق بانر يحتوى على صورته مرتديًا قميص المنتخب.

يذكر أن لاعب خط وسط منتخب مصر، ونادي بيراميدز والمعار إلى صفوف نادي زد يشارك مع المنتخب في بطولة كأس أمم افريقيا 2025 المقامة حاليًا في المغرب.

ودفع المدير الفني للمنتخب حسام حسن، بالمشاركة المباراة الماضية أمام منتخب انجولا في ختام مباريات دور المجموعات في منافسات المجموعة الثانية.