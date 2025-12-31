إعلان

رئيس الأركان الروسي: توسيع المنطقة الآمنة في خاركوف وسومي تسارع في ديسمبر

كتب : مصراوي

08:52 ص 31/12/2025

رئيس هيئة الأركان الروسية الجنرال فاليري جيراسيموف

وكالات

أعلن رئيس الأركان الروسي فاليري جيراسيموف، أن قوات الجيش الروسي سرعت في ديسمبر العمل على إنشاء المنطقة الآمنة في مقاطعتي خاروف وسومي.

جاء هذا التصريح أثناء قيام جيراسيموف بتفقد مجموعة قوات الشمال وسير تنفيذ عملياتها القتالية، حسبما أفادت الدفاع الروسية اليوم الأربعاء.

وأكد جيراسيموف، أن الجيش الروسي حقق خلال ديسمبر أكبر تقدم له منذ بداية العام، حيث تم خلال شهر واحد تحرير أكثر من 700 كيلومتر مربع من الأراضي في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

وأشاد بنجاح مجموعة قوات الشمال في إقامة المنطقة الآمنة في سومي وخاركوف، مشيرا إلى تسارع وتيرة توسيع هذه المنطقة في ديسمبر، الذي تم خلاله تحرير 7 مراكز سكنية.

وقال: إن وحدات مجموعة قوات الشمال سيطرت حتى الآن على ما مجموعه نحو 950 كيلومترا مربعا في سومي وخاركوف، وحررت 32 مركزا سكنيا، يقع 14 منها في خاركوف و18 في سومي.

وذكر جيراسيموف، أن قوات مجموعة "الشمال" تقوم أيضا بإزالة الألغام في 3 مناطق حدودية محررة من مقاطعة كورسك الروسية، وفقا لروسيا اليوم.

