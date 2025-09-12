أوقاف الدقهلية تعلم الصغار فضل العلم ومكانة العلماء بمسجد الشهداء (صور)

الدقهلية - رامي محمود:

نظمت إدارة أوقاف شرق المنصورة، التابعة لمديرية الأوقاف بمحافظة الدقهلية، اليوم الجمعة، لقاءً للأطفال بمسجد الشهداء تحت عنوان: "يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات".

وتناول اللقاء موضوع فضل العلم ومكانة العلماء في الإسلام، في إطار حرص وزارة الأوقاف على غرس القيم الدينية الصحيحة في نفوس النشء، وتحت مظلة مبادرة "صحح مفاهيمك" التي تهدف إلى ترسيخ المفاهيم الدينية السليمة منذ الصغر.

أقيمت الفعالية برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وبمتابعة فضيلة الدكتور محمد عوض حسانين، مدير مديرية أوقاف الدقهلية.

جاء ذلك في حضور كل من: فضيلة الدكتور محمود محمد حسن، مدير الدعوة بالمديرية، الشيخ أحمد إسماعيل، مدير إدارة شرق المنصورة، والشيخ صلاح عبد الرحيم أبو الفتوح، إمام وخطيب مسجد الشهداء، والواعظة سماح أحمد عبد الله من إدارة الواعظات.

وأكد المشاركون أن الإسلام رفع من شأن العلماء وأعلى قدرهم، وأن العلم هو السبيل لنهضة الفرد والمجتمع، وحماية الأجيال من الفكر المنحرف والتطرف، كما وجهوا الأطفال إلى ضرورة حب العلم، والتحلي بآدابه، والسير على خطى العلماء الذين أفنوا حياتهم في خدمة الدين والوطن.

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من البرامج التوعوية التي تنفذها مديرية أوقاف الدقهلية، لتعزيز المفاهيم الوسطية لدى النشء، وترسيخ قيم الاعتدال، وإبراز دور العلم والمعرفة في بناء شخصية متوازنة تسهم في نهضة المجتمع.