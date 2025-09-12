إعلان

كل جمعة بهجة.. إفطار جماعي مجاني لأهالي الحسينية بالزقازيق (صور)

04:12 م الجمعة 12 سبتمبر 2025
    إفطار جماعي مجاني لأهالي الحسينية بالزقازيق (2)
    إفطار جماعي مجاني لأهالي الحسينية بالزقازيق (3)
    إفطار جماعي مجاني لأهالي الحسينية بالزقازيق (1)
background

الشرقية - ياسمين عزت:

اعتاد أهالي منطقة الحسينية بمدينة الزقازيق على أجواء إنسانية مميزة كل يوم جمعة، بعدما أطلق عدد من شباب المنطقة مبادرة لتجهيز وجبات إفطار مجانية.

وتشمل أكلات شعبية مثل: الفول والطعمية والباذنجان والبطاطس، وتوزيعها على الأسر قبل صلاة الجمعة لتناولها ثم أداء الصلاة.

وقال إبراهيم نجاح، صاحب الفكرة: "إنه تعاون مع مجموعة من المتطوعين وأحد محال الأكلات الشعبية لتجهيز الوجبات وتوزيعها على الجميع بلا تفرقة، مؤكدًا أن الهدف هو مشاركة الناس فرحتهم ورسم البسمة على وجوههم".

وأوضح صاحب الفكرة، أن اختيار يوم الجمعة جاء لكونه اليوم الذي يجتمع فيه أفراد الأسرة المصرية، مشيرًا إلى أن الأهالي رحبوا بالمبادرة وشجعوا استمرارها.

ويطمح القائمون على المبادرة إلى توسيع نطاقها خلال الفترة المقبلة لتشمل عددًا أكبر من الأسر، في إطار تعزيز قيم التضامن الاجتماعي والتكافل بين أبناء المجتمع.

إفطار جماعي أكلات شعبية محافظة الشرقية
