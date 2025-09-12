يضم 21 طابقًا.. إخلاء عاجل لبرج سكني مائل في الإسكندرية (صور)



الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:



يواصل حي ثان المنتزه بالإسكندرية، بالتنسيق مع قوات الشرطة، اليوم الجمعة، إخلاء برج المندرة المائل من السكان ومنقولاتهم، بعد تزايد خطورته وتهديده المباشر لأرواح المواطنين.

وكانت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية قد تلقت عدة بلاغات من الأهالي تفيد بحدوث ميل شديد في البرج السكني الواقع بشارع السيد حسين بمنطقة المندرة قبلي.

وانتقلت المهندسة دعاء عبد الرازق، رئيس حي المنتزه ثان، رفقة الجهات المعنية إلى موقع البلاغ، وكشفت المعاينة أن البرج يضم 21 طابقًا، وصدر له ترخيص ببناء أرضي وميزان و10 طوابق فقط، فيما أُضيف 11 طابقًا مخالفًا، ما أدى إلى حدوث ميل شديد يهدد حياة السكان والمباني المجاورة.

وبدأت قوات الشرطة عملية الإخلاء الفوري للعقار، تمهيدًا للبدء بإزالة الطوابق العليا بدءًا من الطابق العاشر وحتى الأخير بواسطة مقاول الهدم، في إطار الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة المواطنين والممتلكات المجاورة.