الإسماعيلية - أميرة يوسف:

وقّع وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عقد مشروع شركة هايان شيمي (Haiyan Ximei) الصينية المتخصصة في صناعة مواد التعبئة والتغليف والطباعة للملابس الجاهزة والمنسوجات، بمنطقة القنطرة غرب الصناعية.

يقام المشروع على مساحة 30 ألف متر مربع، باستثمارات تصل إلى 10 ملايين دولار (تعادل نحو نصف مليار جنيه)، ويوفر نحو 160 فرصة عمل مباشرة، مع استهداف تصدير 70% من الإنتاج للأسواق الخارجية، إلى جانب تلبية احتياجات مصانع المنسوجات والملابس الجاري إنشاؤها بالمنطقة.

وشدد رئيس الهيئة على أن المشروع يمثل إضافة مهمة للتجمعات الصناعية المتكاملة لقطاع المنسوجات بالقنطرة، ضمن استراتيجية توطين الصناعات التكاملية مثل التعبئة والتغليف والإكسسوارات والصباغة والتجهيز، ما يقلل الاعتماد على الاستيراد ويخفض تكاليف الإنتاج.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن منطقة القنطرة غرب باتت مركزًا جاذبًا للاستثمار، حيث تضم حتى الآن 40 مشروعًا صناعيًا ولوجستيًا باستثمارات إجمالية تتجاوز مليار دولار، على مساحة تفوق 2.4 مليون متر مربع، وتوفر أكثر من 55 ألف فرصة عمل مباشرة.

وتُعد شركة "هايان شيمي" من الشركات الرائدة عالميًا في حلول الطباعة والتغليف للمنسوجات، حيث توفر تقنيات متطورة تشمل بطاقات التعريف الذكية RFID، وملصقات الغسيل، والملصقات المنسوجة، وصناديق التغليف، وبطاقات التعليق، وغيرها من المنتجات، مع تقديم دعم فني يشمل التصميم وتحسين الإنتاج.