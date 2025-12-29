إعلان

حماس: ترامب لعب دورًا محوريًا في التوصل لاتفاق غزة

كتب : مصراوي

05:05 م 29/12/2025

دونالد ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

صرّح المتحدث الرسمي باسم حركة "حماس"، حازم قاسم، اليوم الاثنين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لعب دورًا مؤثرًا في الجهود التي أفضت إلى وقف الحرب على قطاع غزة، إلا أن الواقع الميداني لا يزال يشهد استمرار سقوط أعداد كبيرة من الضحايا رغم بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار.

وأوضح قاسم، في حديثه لقناة "العربية" السعودية، أن الجيش الإسرائيلي تسبب بمقتل أكثر من 420 فلسطينيًا في قطاع غزة منذ دخول الهدنة حيّز التنفيذ، لافتًا إلى أن النسبة الأكبر من الضحايا تشمل الأطفال والنساء وكبار السن، ما يعكس خطورة الوضع الإنساني على الأرض.

وأكد المتحدث باسم الحركة ثقته في قدرة الرئيس الأمريكي على الدفع باتجاه تحقيق الاستقرار والسلام في غزة والمنطقة ككل، معتبرًا أن الولايات المتحدة تبقى الطرف الوحيد القادر فعليًا على ممارسة الضغط اللازم لإجبار إسرائيل على الالتزام ببنود الاتفاقات الموقعة.

وفي سياق متصل، دعا قاسم الرئيس ترامب إلى الاستمرار في الضغط على الحكومة الإسرائيلية لتنفيذ ما تم التوصل إليه ضمن اتفاق شرم الشيخ للسلام، بما يفتح الطريق أمام تسوية حقيقية ودائمة تنهي معاناة سكان قطاع غزة وتنعكس إيجابًا على أمن المنطقة.

ويأتي ذلك في وقت أكدت فيه حركة "حماس"، أن حادث الانفجار الذي وقع في مدينة رفح حدث داخل منطقة تخضع لسيطرة كاملة من قبل الجيش الإسرائيلي.

وبحسب اتفاق وقف إطلاق النار الذي جرى التوصل إليه بين حركة حماس وإسرائيل بوساطة أميركية، والذي بدأ تطبيقه في العاشر من أكتوبر الماضي، قامت الحركة بتسليم آخر 20 أسيرًا كانوا على قيد الحياة، كما سلّمت حتى الآن رفات 27 أسيرًا من أصل 28، في إطار تنفيذ التزاماتها ضمن الاتفاق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حركة حماس حازم قاسم دونالد ترامب الرئيس الأمريكي قطاع غزة اتفاق وقف إطلاق النار الجيش الإسرائيلي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

جزر القمر

- -
21:00

مالي

أوغندا

- -
18:00

نيجيريا

زامبيا

- -
21:00

المغرب

تنزانيا

- -
18:00

تونس

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة.. مباراة مصر وأنجولا في بطولة كأس الأمم الأفريقية
شهادة أم دولار وذهب وفضة وعقار.. من الرابح والخاسر الأكبر في 2025؟
"نهاية المرحلة".. تصاعد المطالب بتغيير حكومة مدبولي في بداية 2026
بعد تعرضه لانتقادات.. علاء عبدالفتاح يعتذر لبريطانيا عن تغريدات قديمة ضد الصهيونية والبيض
إسطبل خيول.. تحقيقات النيابة في مصحة الهروب الكبير: حبس و3 اتهامات
قناة مجانية على النايل سات تبث مباراة مصر وأنجولا في أمم أفريقيا 2025
تحذير عاجل من الأرصاد الجوية بشأن طقس الساعات المقبلة.. أمطار وبرق ورعد