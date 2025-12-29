حماس: ترامب لعب دورًا محوريًا في التوصل لاتفاق غزة



وكالات

صرّح المتحدث الرسمي باسم حركة "حماس"، حازم قاسم، اليوم الاثنين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لعب دورًا مؤثرًا في الجهود التي أفضت إلى وقف الحرب على قطاع غزة، إلا أن الواقع الميداني لا يزال يشهد استمرار سقوط أعداد كبيرة من الضحايا رغم بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار.

وأوضح قاسم، في حديثه لقناة "العربية" السعودية، أن الجيش الإسرائيلي تسبب بمقتل أكثر من 420 فلسطينيًا في قطاع غزة منذ دخول الهدنة حيّز التنفيذ، لافتًا إلى أن النسبة الأكبر من الضحايا تشمل الأطفال والنساء وكبار السن، ما يعكس خطورة الوضع الإنساني على الأرض.

وأكد المتحدث باسم الحركة ثقته في قدرة الرئيس الأمريكي على الدفع باتجاه تحقيق الاستقرار والسلام في غزة والمنطقة ككل، معتبرًا أن الولايات المتحدة تبقى الطرف الوحيد القادر فعليًا على ممارسة الضغط اللازم لإجبار إسرائيل على الالتزام ببنود الاتفاقات الموقعة.

وفي سياق متصل، دعا قاسم الرئيس ترامب إلى الاستمرار في الضغط على الحكومة الإسرائيلية لتنفيذ ما تم التوصل إليه ضمن اتفاق شرم الشيخ للسلام، بما يفتح الطريق أمام تسوية حقيقية ودائمة تنهي معاناة سكان قطاع غزة وتنعكس إيجابًا على أمن المنطقة.

ويأتي ذلك في وقت أكدت فيه حركة "حماس"، أن حادث الانفجار الذي وقع في مدينة رفح حدث داخل منطقة تخضع لسيطرة كاملة من قبل الجيش الإسرائيلي.

وبحسب اتفاق وقف إطلاق النار الذي جرى التوصل إليه بين حركة حماس وإسرائيل بوساطة أميركية، والذي بدأ تطبيقه في العاشر من أكتوبر الماضي، قامت الحركة بتسليم آخر 20 أسيرًا كانوا على قيد الحياة، كما سلّمت حتى الآن رفات 27 أسيرًا من أصل 28، في إطار تنفيذ التزاماتها ضمن الاتفاق.