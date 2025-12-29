"خسينا جامد".. أحدث ظهور لـ ياسمين عبدالعزيز والجمهور يعلق (صور)

"سابتني وراحت للسما".. أول تعليق من هاني رمزي بعد وفاة والدته

كتب- هاني صابر:

شاركت النجمة ياسمين عبدالعزيز، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا لها من أحدث ظهور بعد غياب دام لأسبوعين عن السوشيال ميديا.

ونشرت ياسمين، الصور التي ظهرت فيها بإطلالة رشيقة فاقدة الكثير من وزنها، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب جمهورها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: " خسينا جامد، طلة القمر، العسل كله، أحلى فنانة، قمر 14، ما أجمل طلتك، الأحلى، أخيرا ظهر القمر".

يذكر أن، ياسمين عبدالعزيز تخوض دراما رمضان 2026 بمسلسل "وننسى اللي كان" والمقرر عرضه على شاشة قناة "إم بي سي"مصر.