"خسينا جامد".. أحدث ظهور لـ ياسمين عبدالعزيز والجمهور يعلق (صور)

كتب : هاني صابر

04:26 م 29/12/2025 تعديل في 04:47 م
    ياسمين عبدالعزيز بأحدث ظهور لها (1)
    ياسمين عبدالعزيز بأحدث ظهور لها (2)
    ياسمين عبدالعزيز بأحدث ظهور لها (3)
    ياسمين عبدالعزيز بإطلالة أنيقة
    ياسمين عبدالعزيز تفقد الكثير من وزنها

كتب- هاني صابر:

شاركت النجمة ياسمين عبدالعزيز، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا لها من أحدث ظهور بعد غياب دام لأسبوعين عن السوشيال ميديا.

ونشرت ياسمين، الصور التي ظهرت فيها بإطلالة رشيقة فاقدة الكثير من وزنها، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب جمهورها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: " خسينا جامد، طلة القمر، العسل كله، أحلى فنانة، قمر 14، ما أجمل طلتك، الأحلى، أخيرا ظهر القمر".

يذكر أن، ياسمين عبدالعزيز تخوض دراما رمضان 2026 بمسلسل "وننسى اللي كان" والمقرر عرضه على شاشة قناة "إم بي سي"مصر.

ياسمين عبدالعزيز إنستجرام رمضان 2026

