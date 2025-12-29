إعلان

مواصفات امتحان العلوم المتكاملة للصف الأول الثانوي 2026

كتب : أحمد الجندي

04:56 م 29/12/2025

وزارة التربية والتعليم

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن مواصفات امتحان مادة العلوم المتكاملة للصف الأول الثانوي للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2025/2026.

وأوضحت الوزارة أن الامتحان يتضمن أسئلة اختيار من متعدد بنسبة 85% من الدرجة الإجمالية، حيث يُخصص لكل سؤال درجة واحدة، بما يعادل 20 درجة من مجموع الاختبار، كما يشمل الامتحان سؤالين مقالين، يمنح كل سؤال منهما درجتين، بمعدل 4 درجات تمثل 15% من إجمالي الدرجة.

وحددت الوزارة زمن أداء الامتحان بساعتين، مع توزيع الأسئلة بحسب المستويات المعرفية المطلوبة، حيث يشكل الفهم 50% من الامتحان، والتطبيق 40%، بينما تشكل المستويات العليا 10% من إجمالي الأسئلة.

وزارة التربية والتعليم الصف الأول الثانوي امتحان العلوم

