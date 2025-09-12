"البحر بيغسل نفسه".. رغاوي زبد البحر تغطي شواطئ بورسعيد (صور)

بورسعيد - طارق الرفاعي:

عادت ظاهرة زبد البحر للظهور بكثافة على شواطئ بورسعيد، صباح اليوم الجمعة، بالتزامن مع توافد المصطافين من أبناء المحافظة وزوارها لقضاء عطلة نهاية الأسبوع.

وشهد الشاطئ تفاعلًا لافتًا من الزائرين، حيث انشغل الأطفال باللعب وسط "رغاوي" الزبد، بينما حرص آخرون على التقاط الصور التذكارية والاستمتاع بالسباحة والألعاب الشاطئية.

وقال الدكتور حسين رشاد، مدير محميات مصر الشمالية، إن الظاهرة طبيعية تحدث في البحار والمحيطات، موضحًا: "البحر بيغسل نفسه"، حيث يتخلص من المواد العضوية الناتجة عن تحلل النباتات والأسماك بعد موتها، لتظهر في صورة الزبد، مؤكدًا أنها عملية مفيدة لتنقية المياه.

وأشار مدير المحميات إلى أن الطحالب والنباتات الميتة تخرج على الشاطئ بهذه الصورة، بما يساهم في تنظيف البحر من الشوائب، فيما أكد قسم علوم البحار بجامعة بورسعيد في بيان سابق أن الظاهرة آمنة تمامًا، خاصة أن الزبد أبيض اللون ودون رائحة، ما يدل على خلو المياه من الملوثات.