عام دراسي جديد.. مدارس جنوب سيناء تستعد بخطط لاستقبال الطلاب (صور)

جنوب سيناء - رضا السيد:

تواصل مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء استعداداتها المكثفة لاستقبال العام الدراسي الجديد 2025 – 2026، بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، لضمان بيئة تعليمية آمنة وهادئة للطلاب.

وأكد اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، الانتهاء من أعمال الصيانة بالمدارس، ورفع كفاءة النظافة بمحيطها بالتنسيق مع الوحدات المحلية، وتشكيل لجان لمتابعة الاستعدادات، بما يشمل نظافة الحمامات والفصول والأفنية، وصيانة الأسوار والأبواب ووصلات الكهرباء.

وأشار المحافظ إلى وصول الكتب الدراسية إلى المدارس والتأكد من توافر المعلمين في مختلف التخصصات، مع منع الإجازات خلال فترة الدراسة، ووضع خطة شاملة لاستقبال الطلاب في اليوم الأول.

وأوضح عادل عتلم، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن المدارس حققت معدلًا متميزًا من الجاهزية، حيث يجري صيانة خزانات ومبردات المياه، وتسليم الكتب الدراسية لجميع الإدارات التعليمية لتوزيعها على المدارس.

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه جرى تشكيل لجان لمتابعة جاهزية الفصول ودورات المياه وصيانة المقاعد والديسكات ورفع علم مصر، إلى جانب التأكد من جاهزية الشبكات السلكية واللاسلكية بالمدارس الثانوية.

وأضاف أحمد غيث، مدير إدارة طور سيناء التعليمية، أنه تم إطلاق دورات تدريبية للمعلمين على المناهج الجديدة، وتنظيم ملتقى تثقيفي للتعريف بنظام البكالوريا للمرحلة الثانوية، مؤكدًا التنسيق الكامل مع مديري المدارس لتسليم الكتب للطلاب منذ اليوم الأول.