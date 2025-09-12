إعلان

إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتي "سعد" و"قايد" بأسيوط (صور)

01:03 ص الجمعة 12 سبتمبر 2025
    جانب من الجلسة (5) (Custom)
    جانب من الجلسة
    جانب من الجلسة
    جانب من الجلسة
أسيوط - محمود عجمي:

نجحت لجنة المصالحات الثأرية بالأزهر الشريف في إنهاء خصومة ثأرية دامت لسنوات بين عائلتي "آل سعد" و"آل قايد" بقرية الغريب في مركز ساحل سليم بأسيوط. وعُقدت جلسة صلح نهائية، أعلن فيها الطرفان طي صفحة الخلافات وبدء عهد جديد من الوئام.

وجاءت المبادرة برعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، حيث بدأت مراسم الصلح بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم أدى طرفا الخصومة قسم الصلح، متعهدين بعدم العودة للنزاع مجددًا، وسط حضور قيادات أمنية وشعبية.

ترأس الجلسة الدكتور مرتجي عبد الرووف، مدير إدارة الوعظ بأسيوط، وبحضور أعضاء لجنة المصالحات بالأزهر، الذين أكدوا على أهمية التسامح وحقن الدماء.

واختتمت الجلسة بقراءة الفاتحة في مشهد جسد قيم المحبة، مع إشادة واسعة بجهود رجال الأمن في دعم جهود المصالحة.

