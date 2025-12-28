إعلان

المؤبد لعامل جمارك متهم بحيازة سلاح آلي وذخيرة

كتب : أسامة عبدالرحمن

03:33 م 28/12/2025

محكمة جنايات شبرا الخيمة

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة - الدائرة السادسة، بالسجن المؤبد لعامل بمخزن مصادرات جمارك، وتغريمه مبلغ 20 ألف جنيه، وذلك بعد إدانته بإحراز سلاح ناري آلي غير مرخص وكمية كبيرة من الذخيرة، بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن كمال عرابي حسين، وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز، أحمد صهيب محمد حافظ، محمد الأمين إبراهيم، ومحمد صفوت محمد، وبأمانة سر جابر عبد المحسن.

كانت النيابة العامة قد أحالت المتهم "ناصر ع. ا. ع"، البالغ من العمر 36 عامًا، ويعمل بمخزن مصادرات جمارك، والمقيم بقرية لة بلال - مركز ديروط - محافظة أسيوط، إلى المحاكمة الجنائية في القضية رقم 6523 لسنة 2025 مركز قليوب، والمقيدة برقم 2085 لسنة 2025 كلي جنوب بنها.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهم أنه في يوم 14 مايو 2025، وبدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، أحرز سلاحًا ناريًا مششخنًا (بندقية آلية) من الأسلحة التي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها.

كما أحرز عدد 1099 طلقة من الذخيرة التي تستخدم على السلاح الناري محل الاتهام، دون أن يكون مرخصًا له بحيازتها أو إحرازها، وبعد الاطلاع على أوراق القضية وسماع المرافعات، أصدرت المحكمة حكمها المتقدم.

محكمة جنايات شبرا الخيمة القليوبية سلاح آلي

