المشدد 7 سنوات لعامل متهم بقتل فتاة وتعذيبها بوحشية في القناطر

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثامنة، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات على عامل، بعد إدانته بقتل فتاة عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، وتعذيبها بوحشية حتى فارقت الحياة، وذلك بدائرة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار شريف محمد صفوت سلام، وعضوية المستشارين محمود منير خليل، ومحمد صلاح الدين بهلول خليل، ومحمد محمد محب القرموطي، وبأمانة سر محمد فرحات.

كانت النيابة العامة قد أحالت المتهم «محمد ص. ر. ع»، 28 عامًا، عامل، مقيم بناحية كفر سليم – مركز القناطر الخيرية، وله محل إقامة آخر بشارع عبد الرسول عبد الحكيم – الزاوية الحمراء بالقاهرة، إلى المحاكمة الجنائية في القضية رقم 33139 لسنة 2014 جنايات القناطر الخيرية، والمقيدة برقم 2690 لسنة 2014 كلي جنوب بنها.

وأسند أمر الإحالة للمتهم أنه في يوم 27 فبراير 2014، بدائرة مركز القناطر الخيرية، قتل المجني عليها «أميرة محمد أحمد» عمدًا مع سبق الإصرار، إذ بيت النية وعقد العزم على قتلها، وانهال عليها ضربًا باستخدام خرطوم في أنحاء متفرقة من جسدها بصورة وحشية، كما قام بتعذيبها بكيّها بالنار مستخدمًا أداة أعدها لهذا الغرض (فصل معدني ساخن)، قاصدًا إزهاق روحها.

وأضاف أمر الإحالة أن الإصابات التي أحدثها المتهم بالمجني عليها، والمبيّنة بتقرير الصفة التشريحية، كانت كافية لإحداث الوفاة، وقد أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.

كما تضمن أمر الإحالة إحراز المتهم أدوات استخدمها في الاعتداء على المجني عليها (خرطوم – فصل معدني ساخن) دون مسوغ قانوني، وبعد نظر القضية وسماع المرافعات، أصدرت المحكمة حكمها السابق.