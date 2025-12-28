المشدد 15 سنة لعامل بشركة سفريات لاتجاره في الحشيش بالعبور

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السادسة، بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا لعامل بشركة سفريات، مع تغريمه مبلغ مالي قدره 100,000 جنيه، لاتهامه بالإتجار في مخدر "الحشيش" وحيازة سلاح أبيض "مطواة" بدون ترخيص، بدائرة قسم شرطة العبور بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن كمال عرابي حسين، وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز، أحمد صهيب محمد حافظ، محمد الأمين إبراهيم، ومحمد صفوت محمد، وأمانة سر جابر عبد المحسن.

الإحالة إلى المحاكمة الجنائية

أحالت النيابة العامة المتهم ""محمود.ص.ع.إ"، 29 عامًا، عامل بمكتب سفريات ومقيم في الحي الثامن بالعبور، إلى المحاكمة الجنائية في القضية رقم 5159 لسنة 2025 جنايات العبور، والمقيدة برقم 2953 لسنة 2025 كلي جنوب بنها، بعد أن تبين أنه في يوم 21/07/2025 بدائرة قسم شرطة العبور، أحرز جوهر مخدر "حشيش" بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، كما أحرز سلاحًا أبيض "مطواة" بدون ترخيص.

