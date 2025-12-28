إعلان

هل "العتيرة" بدعة؟.. الإفتاء توضح حكم عمل الوليمة في شهر رجب

كتب : علي شبل

02:10 م 28/12/2025

دار الإفتاء المصرية

أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم عمل الوليمة في شهر رجب، وهي ما يعرف بـ"العتيرة"، وهل هي بدعة، أم لها أصل في الدين.

وكانت الإفتاء تلقت سؤالا من شخص يقول: ما حكم الشرع في عمل الوليمة في شهر رجب؟، أجاب عنه الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، موضحًا الرأي الشرعي في تلك المسألة.

في رده، أوضح فضيلة المفتي أن عمل الوليمة في شهر رجب جائزٌ شرعًا، سواء كان ذلك بإطعام الطعام وجمع الناس عليه، وهو أمر مندوب إليه شرعًا، أو كان ذلك بالذبيحة التي تحصل في هذا الشهر والتي تسمى العتيرة.

وأضاف عياد، في بيان فتواه عبر بوابة الدار الرسمية، أنه قد دلَّت نصوص السنة النبوية على استحبابها، مع مراعاة عدم الإسراف والتبذير، وألا تتضمن محرمًا في المطعم والمشرب والمفرش أو شيئًا من اللهو المحرم، وألا يُخَصَّ فيها الأغنياء دون الفقراء؛ تحقيقًا لمعاني الإحسان والأدب وجبر الخواطر.

