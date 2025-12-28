إعلان

وزير الإسكان: اكتمال خطة انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة

كتب : نشأت علي

03:55 م 28/12/2025

المهندس شريف الشربيني

أكد الدكتور شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الدولة تسعى إلى التوسع في التخطيط العمراني، خاصة من خلال الاهتمام بإنشاء المدن الجديدة، في إطار رؤية شاملة لتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار وزير الإسكان، خلال اجتماع لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب أحمد الشعراوي، إلى أن التوسع في إنشاء المدن الجديدة يهدف إلى تحقيق عدة مستهدفات، من أبرزها وقف التعدي على الأراضي الزراعية، واستبداله بنمو عمراني حضاري منظم، إلى جانب القضاء على العشوائيات في عدد كبير من المحافظات.

وأوضح الشربيني أن العاصمة الإدارية الجديدة أصبحت مركزًا متكاملًا لإدارة شؤون الدولة، مؤكدًا اكتمال خطة انتقال الحكومة إليها منذ شهر مارس 2023.

وأضاف وزير الإسكان أن انتقال البرلمان المصري إلى العاصمة الإدارية سيسهم في توفير وقت كبير على الوزراء، ويُسهل عملية التواجد والتنسيق داخل البرلمان، معربًا عن أمله في الانتهاء قريبًا من مبنى مجلس الشيوخ بالعاصمة الإدارية.

واختتم الشربيني تصريحاته بالتأكيد على التوسع في جذب الاستثمارات ورفع كفاءة المدن الجديدة، مشيرًا إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية وفرت الأراضي اللازمة لتحقيق المستهدفات التنموية للدولة.

الدكتور شريف الشربيني خطة انتقال الحكومة العاصمة الإدارية الجديدة وزير الإسكان

