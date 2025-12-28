إعلان

مشهد مؤثر في بني سويف.. كيف أنهى الكفن صراعا ممتدا بين البوشي والسني؟

كتب : حمدي سليمان

02:36 م 28/12/2025
نجحت الأجهزة الأمنية بمحافظة بني سويف، في إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتي البوشي والسني، عقب جهود مكثفة أسفرت عن عقد جلسة صلح، جرى خلالها تقديم الكفن، تأكيدًا لطي صفحة الخلافات ونبذ العنف.

وجرت مراسم الصلح اليوم الأحد، بحضور اللواء نائب مدير أمن بني سويف، واللواء مدير المباحث الجنائية، واللواء مفتش الأمن العام، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، إلى جانب عدد من القيادات الشعبية وأهالي العائلتين.

وأكد الحضور أن هذه الجهود تأتي في إطار حرص وزارة الداخلية على القضاء على ظاهرة الثأر، وترسيخ الأمن والاستقرار، ومنع تجدد النزاعات، مشيدين بحكمة العائلتين واستجابتهما لمساعي الصلح.

واختُتمت الجلسة بتعهد الطرفين بالالتزام الكامل ببنود الصلح، وفتح صفحة جديدة يسودها السلم الاجتماعي، وسط ترحيب وإشادة من أهالي المنطقة.

خصومة ثأرية بني سويف الكفن الخلافات

