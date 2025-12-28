محافظ أسيوط يتابع سير العملية الانتخابية ويؤكد حياد الأجهزة التنفيذية

من "سفاح المعمورة" إلى جريمة المدرسة الدولية.. أحداث هزت الإسكندرية في 2025

أسيوط- محمود عجمي:

واصل اللواء الدكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، اليوم الأحد، جولاته الميدانية لتفقد عدد من اللجان الانتخابية بالدائرة الثالثة، لمتابعة انتظام التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025، وضمان تيسير مشاركة المواطنين في أجواء منظمة وآمنة.

وخلال الجولة، زار المحافظ عدة لجان بمركز الفتح، حيث اطمأن على سير العمل داخل المقار الانتخابية وتوافر الخدمات المقدمة للناخبين، خاصة لكبار السن وذوي الهمم، مع متابعة حركة الدخول والخروج وإزالة أي معوقات بمحيط اللجان.

رافق المحافظ في جولته أحمد عبدالحكيم، رئيس مركز ومدينة الفتح، وعدد من القيادات التنفيذية ومسؤولي القطاعات الخدمية، للتأكد من توفير الدعم الفني واللوجستي اللازم والتعامل الفوري مع أي ملاحظات ميدانية.

وأكد أبوالنصر أن هذه الجولات تأتي في إطار المتابعة المباشرة لسير العملية الانتخابية والالتزام بتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات، بما يضمن سهولة التصويت أمام المواطنين، مشيرًا إلى أن اللجان تشهد إقبالًا ملحوظًا يعكس وعي أبناء الدائرة الثالثة وحرصهم على ممارسة حقهم الدستوري.

وأوضح المحافظ أن غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة، بالتنسيق مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، تتابع الموقف الانتخابي لحظة بلحظة عبر الربط المباشر مع الغرف الفرعية بالمراكز والأحياء، بما يتيح سرعة التعامل مع أي بلاغات أو شكاوى.

وشدد على التزام الأجهزة التنفيذية بالحياد التام تجاه جميع المرشحين، مؤكدًا أن دورها يقتصر على تقديم الدعم الفني والتنظيمي وتأمين بيئة انتخابية مناسبة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وفي ختام جولته، دعا محافظ أسيوط المواطنين إلى مواصلة المشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الدستوري، مؤكدًا أن التصويت حق أصيل وواجب وطني يعكس وعي المجتمع وحرصه على دعم مؤسسات الدولة واستكمال مسيرة التنمية والبناء.