قناة السويس توقع اتفاق بناء أول سفينة دعم غوص بمنحة يابانية مليار جنيه

الإسماعيلية – أميرة يوسف

شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، توقيع الاتفاق التنفيذي لمشروع المنحة المقدمة من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي «جايكا» بقيمة 22 مليون دولار (ما يعادل نحو مليار جنيه)، لتمويل بناء وتوريد أول سفينة دعم الغوص DSV ضمن أسطول هيئة قناة السويس. جاء ذلك بحضور يوسوكي سوزوكي، المستشار الاقتصادي لسفارة اليابان، والمهندس أحمد البربري، مدير إدارة الترسانات بالهيئة، والسيد ياماموتو اتسوشي، النائب الأول لرئيس مكتب جايكا مصر.

وتأتي هذه المبادرة في إطار التعاون الاستراتيجي بين مصر واليابان، ونتاج سلسلة مشاورات ثنائية لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتكنولوجية بين الجانبين، ودعم جهود الدولة في تطوير الممر الملاحي العالمي لقناة السويس.

وبحسب الاتفاقية، ستعمل سفينة دعم الغوص على تعزيز الأمان الملاحي والمساهمة في أعمال القطر والمناورة للسفن، بالإضافة إلى دعم فرق الإنقاذ البحري والاستجابة السريعة لحالات الطوارئ، بما يضمن التشغيل المستدام والآمن للقناة.

وأوضحت وزيرة التخطيط أن الاتفاقية تمثل شراكة نوعية تعكس عمق العلاقات المصرية-اليابانية، وتستهدف تعزيز قدرات هيئة قناة السويس، التي تخدم نحو 12% من التجارة العالمية. وأكدت أن القناة شهدت تعافيًا في حركة الملاحة بنسبة 8.6% في الربع الأول من العام المالي الجاري، بعد التوترات الإقليمية التي أثرت على نشاطها منذ أكتوبر 2023.

من جانبه، أعرب الفريق أسامة ربيع عن اعتزازه بالتعاون الممتد مع وكالة جايكا في مجالات التدريب والدعم الفني والتطوير، مشيرًا إلى أن السفينة الجديدة ستساهم بشكل كبير في عمليات البحث والإنقاذ والغطس، مع انضمام قاطرتي إنقاذ بقوة شد 190 طن العام المقبل.

كما أكد يوسوكي سوزوكي، المستشار الاقتصادي بسفارة اليابان، أن المشروع يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، ويسهم في تعزيز السلامة والأمان الملاحي بالقناة.

تبلغ مواصفات السفينة الجديدة 45 مترًا طولًا، وعرض 10 أمتار، وغاطس 4.5 متر، ووزن 620 طن، وسرعة 12 عقدة، وهي مزودة بغرفتي معادلة الضغط لوحدات البحث والغطس، بالإضافة إلى وحدة لمعالجة المخلفات، كما يعمل محركها بنظام الوقود المزدوج (ديزل وغاز طبيعي) لضمان استدامة تشغيلها بيئيًا، وتتسع لإعاشة 29 فردًا.

ويُذكر أن الخطابات المتبادلة الخاصة بهذه المنحة قد وُقعت بين وزيرة التخطيط والسفير الياباني في أغسطس الماضي، قبل التوقيع التنفيذي اليوم.